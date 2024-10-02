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Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны - РИА Новости, 02.10.2024
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны
РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:34
2024-10-02T18:34
2024-10-02T18:34
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ООН, 2 окт – РИА Новости. РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. "К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
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в мире, россия, ближний восток, василий небензя, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны
Небензя: СБ ООН беспомощно наблюдает за новой войной на Ближнем Востоке