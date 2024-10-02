https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976016580.html

Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны

Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны - РИА Новости, 02.10.2024

Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны

РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:34

2024-10-02T18:34

2024-10-02T18:34

в мире

россия

ближний восток

василий небензя

оон

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ООН, 2 окт – РИА Новости. РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. "К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html

россия

ближний восток

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в мире, россия, ближний восток, василий небензя, оон