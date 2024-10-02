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Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны - РИА Новости, 02.10.2024
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18:34 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976016580.html
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны - РИА Новости, 02.10.2024
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны
РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:34
2024-10-02T18:34
в мире
россия
ближний восток
василий небензя
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ООН, 2 окт – РИА Новости. РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. "К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html
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в мире, россия, ближний восток, василий небензя, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Василий Небензя, ООН
Небензя: ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны

Небензя: СБ ООН беспомощно наблюдает за новой войной на Ближнем Востоке

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. РФ с сожалением отмечает, что ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны, а Совбез ООН беспомощно наблюдает за этим, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Посол России в ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия
15 апреля, 01:49
 
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