Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/nato-1975875058.html
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО - РИА Новости, 02.10.2024
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
Человек на должности генерального секретаря НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является "секретаршей",... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:26
2024-10-02T09:26
в мире
мария захарова
марк рютте
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Человек на должности генерального секретаря НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является "секретаршей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте. "Генсеки выбираются из стран-членов альянса, но все ключевые замы — это замы, представляющие США и иногда Британию. Так или иначе это всё руководится изнутри американцами", - сказала Захарова. Она добавила, что должность генсека НАТО логичнее было бы назвать "ответственный секретарь". "Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей"… Есть такой мем, когда люди хотят намеренно обидеть или от невежества употребляют, это к этой функции сведено", - подчеркнула она. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html
https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f861c2f8c2ef1fb5ab76457c0e6ba3a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Мария Захарова, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО

Захарова назвала нового генсека НАТО "секретаршей", альянсом управляют США

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Человек на должности генерального секретаря НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является "секретаршей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте.
"Генсеки выбираются из стран-членов альянса, но все ключевые замы — это замы, представляющие США и иногда Британию. Так или иначе это всё руководится изнутри американцами", - сказала Захарова.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО
Вчера, 15:48
Она добавила, что должность генсека НАТО логичнее было бы назвать "ответственный секретарь".
"Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей"… Есть такой мем, когда люди хотят намеренно обидеть или от невежества употребляют, это к этой функции сведено", - подчеркнула она.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО
19 июня, 09:03
 
В миреМария ЗахароваМарк РюттеЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала