https://ria.ru/20241002/nato-1975875058.html
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО - РИА Новости, 02.10.2024
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
Человек на должности генерального секретаря НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является "секретаршей",... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:26
2024-10-02T09:26
2024-10-02T09:26
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Человек на должности генерального секретаря НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является "секретаршей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя вступление в должность нового генсекретаря НАТО Марка Рютте. "Генсеки выбираются из стран-членов альянса, но все ключевые замы — это замы, представляющие США и иногда Британию. Так или иначе это всё руководится изнутри американцами", - сказала Захарова. Она добавила, что должность генсека НАТО логичнее было бы назвать "ответственный секретарь". "Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей"… Есть такой мем, когда люди хотят намеренно обидеть или от невежества употребляют, это к этой функции сведено", - подчеркнула она. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Мария Захарова, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО
Захарова назвала нового генсека НАТО "секретаршей", альянсом управляют США