https://ria.ru/20241002/nalogi-1975925899.html
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов
Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:44
2024-10-02T12:44
2024-10-02T12:44
украина
россия
сергей марченко
вооруженные силы украины
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на Украине. Ранее министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. "Увеличение ставок это - давление на добросовестный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который по расчетам министерства экономики Украины уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на странице союза в соцсети Facebook*. По мнению авторов публикации, для увеличения поступлений в бюджет нужно сократить расходы государства и пересмотреть минимальную заработную плату, которая "не соответствует рынку и факту выплат работникам". "Стабильная и предсказуемая налоговая политика - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны... Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины отмечают, что сегодня стоит сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации бизнеса без вмешательства в работу белого бизнеса", - отмечается в заявлении. Украинский парламент 17 сентября поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975912692.html
https://ria.ru/20240528/katastrofa-1948809245.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_491:0:2611:1590_1920x0_80_0_0_776e66583fc4742eea2b8f0b2af1fdc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей марченко, вооруженные силы украины, экономика
Украина, Россия, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины, Экономика
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов
Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на Украине.
Ранее министр финансов страны Сергей Марченко
заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ
исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
"Увеличение ставок это - давление на добросовестный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который по расчетам министерства экономики Украины уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на странице союза в соцсети Facebook*.
По мнению авторов публикации, для увеличения поступлений в бюджет нужно сократить расходы государства и пересмотреть минимальную заработную плату, которая "не соответствует рынку и факту выплат работникам". "Стабильная и предсказуемая налоговая политика - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны... Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины отмечают, что сегодня стоит сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации бизнеса без вмешательства в работу белого бизнеса", - отмечается в заявлении.
Украинский парламент 17 сентября поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.