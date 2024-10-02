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Украинские предприниматели выступили против повышения налогов - РИА Новости, 02.10.2024
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12:44 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/nalogi-1975925899.html
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов
Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:44
2024-10-02T12:44
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россия
сергей марченко
вооруженные силы украины
экономика
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на Украине. Ранее министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. "Увеличение ставок это - давление на добросовестный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который по расчетам министерства экономики Украины уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на странице союза в соцсети Facebook*. По мнению авторов публикации, для увеличения поступлений в бюджет нужно сократить расходы государства и пересмотреть минимальную заработную плату, которая "не соответствует рынку и факту выплат работникам". "Стабильная и предсказуемая налоговая политика - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны... Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины отмечают, что сегодня стоит сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации бизнеса без вмешательства в работу белого бизнеса", - отмечается в заявлении. Украинский парламент 17 сентября поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975912692.html
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украина, россия, сергей марченко, вооруженные силы украины, экономика
Украина, Россия, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины, Экономика
Украинские предприниматели выступили против повышения налогов

Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов

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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Союз украинских предпринимателей выступил против повышения налогов, отметив, что это уничтожает бизнес и ведет к увеличению теневого сектора экономики на Украине.
Ранее министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
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"Увеличение ставок это - давление на добросовестный бизнес, увеличение теневого сектора экономики, который по расчетам министерства экономики Украины уже достиг 40% и вообще не облагается налогом, и шаг к уничтожению бизнеса в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на странице союза в соцсети Facebook*.
По мнению авторов публикации, для увеличения поступлений в бюджет нужно сократить расходы государства и пересмотреть минимальную заработную плату, которая "не соответствует рынку и факту выплат работникам". "Стабильная и предсказуемая налоговая политика - это рабочие места и уплата налогов в бюджет страны... Союз украинских предпринимателей, Федерация работодателей Украины отмечают, что сегодня стоит сосредоточиться на снижении административной нагрузки и детенизации бизнеса без вмешательства в работу белого бизнеса", - отмечается в заявлении.
Украинский парламент 17 сентября поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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