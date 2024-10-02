https://ria.ru/20241002/nakatani-1975902416.html

Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая

Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая - РИА Новости, 02.10.2024

Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая

Министр обороны Японии Гэн Накатани на своей первой после назначения на пост пресс-конференции заявил об обеспокоенности стратегическим партнерством РФ и КНР. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:28

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гэн накатани

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ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани на своей первой после назначения на пост пресс-конференции заявил об обеспокоенности стратегическим партнерством РФ и КНР. В России и Китае ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран. "Вокруг нашей страны скопление государств, обладающих сильными вооруженными силами", - сказал японский министр, упомянув Китай, КНДР и Россию. По его утверждению, "Китаю сильно не хватает прозрачности". "Они увеличивают военные расходы на постоянно высоком уровне, расширяют и быстро укрепляют военную мощь… Военная деятельность Китая вызывает серьезное беспокойство нашей страны и мира", - заявил министр. "Военные движения Северной Кореи представляют для нашей страны еще большую, чем ранее, серьезную и близкую угрозу", - добавил Накатани. По его утверждению, "Россия в Дальневосточном регионе продолжает активную военную деятельность, стратегическое партнерство с Китаем представляет с точки зрения обороны большое беспокойство". Гэн Накатани стал министром обороны Японии накануне после того, как новый премьер Сигэру Исиба сформировал свой кабинет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, япония, гэн накатани, сигэру исиба, в мире