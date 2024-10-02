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Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая - РИА Новости, 02.10.2024
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11:27 02.10.2024 (обновлено: 11:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/nakatani-1975902416.html
Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая
Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая - РИА Новости, 02.10.2024
Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая
Министр обороны Японии Гэн Накатани на своей первой после назначения на пост пресс-конференции заявил об обеспокоенности стратегическим партнерством РФ и КНР. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:27
2024-10-02T11:28
китай
россия
япония
гэн накатани
сигэру исиба
в мире
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ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани на своей первой после назначения на пост пресс-конференции заявил об обеспокоенности стратегическим партнерством РФ и КНР. В России и Китае ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран. "Вокруг нашей страны скопление государств, обладающих сильными вооруженными силами", - сказал японский министр, упомянув Китай, КНДР и Россию. По его утверждению, "Китаю сильно не хватает прозрачности". "Они увеличивают военные расходы на постоянно высоком уровне, расширяют и быстро укрепляют военную мощь… Военная деятельность Китая вызывает серьезное беспокойство нашей страны и мира", - заявил министр. "Военные движения Северной Кореи представляют для нашей страны еще большую, чем ранее, серьезную и близкую угрозу", - добавил Накатани. По его утверждению, "Россия в Дальневосточном регионе продолжает активную военную деятельность, стратегическое партнерство с Китаем представляет с точки зрения обороны большое беспокойство". Гэн Накатани стал министром обороны Японии накануне после того, как новый премьер Сигэру Исиба сформировал свой кабинет.
https://ria.ru/20240624/yaponiya-1954951576.html
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китай, россия, япония, гэн накатани, сигэру исиба, в мире
Китай, Россия, Япония, Гэн Накатани, Сигэру Исиба, В мире
Новый министр обороны Японии обеспокоен партнерством России и Китая

Министр обороны Японии Накатани обеспокоен партнерством России и Китая

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани на своей первой после назначения на пост пресс-конференции заявил об обеспокоенности стратегическим партнерством РФ и КНР.
В России и Китае ранее заявляли, что развитие отношений Москвы и Пекина не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
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"Вокруг нашей страны скопление государств, обладающих сильными вооруженными силами", - сказал японский министр, упомянув Китай, КНДР и Россию.
По его утверждению, "Китаю сильно не хватает прозрачности". "Они увеличивают военные расходы на постоянно высоком уровне, расширяют и быстро укрепляют военную мощь… Военная деятельность Китая вызывает серьезное беспокойство нашей страны и мира", - заявил министр.
"Военные движения Северной Кореи представляют для нашей страны еще большую, чем ранее, серьезную и близкую угрозу", - добавил Накатани.
По его утверждению, "Россия в Дальневосточном регионе продолжает активную военную деятельность, стратегическое партнерство с Китаем представляет с точки зрения обороны большое беспокойство".
Гэн Накатани стал министром обороны Японии накануне после того, как новый премьер Сигэру Исиба сформировал свой кабинет.
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