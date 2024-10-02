Рейтинг@Mail.ru
Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/motostrelki-1975854848.html
Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области
Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области
Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Север", следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:32
2024-10-02T04:32
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_1ed0269edb4820d0f4f14b7dfd2d4c7a.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ, 2 окт – РИА Новости. Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Север", следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Сладкий". "Штурмовые подразделения проходят вперед с боями, продвигаются, как они закрепляются, отталкивают противника, мы заходим на эти позиции и начинаем окапываться и потом держим оборону", - рассказал "Сладкий". Он объяснил, что мотострелки сразу начинают возводить инженерные сооружения, чтобы не пропустить противника. "Здесь (Курская область - ред.) это посложнее, так как здесь в основном ближний бой стрелковый идет, как бы ты вблизи с противником, и чем ты быстрее окопаешься, тем подразделение более целое, и боевая задача будет выполнена", - пояснил командир. Он уточнил, что бойцы после отбития у противника позиции сразу начинают окапываться, работая в тройках - двое прикрывают, а один копает. "Еще плюс мы сейчас их толкаем вперед, чтобы они вообще сошли с нашей земли... движения идут потихоньку, медленно, но верно. Мы их выталкиваем отсюда, продвигаемся вперед", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html
https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81bb5e3ae392f49f2b954ab257f70796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области

Командир "Сладкий": мотострелки идут вслед за штурмовиками в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛ, 2 окт – РИА Новости. Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Север", следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Сладкий".
"Штурмовые подразделения проходят вперед с боями, продвигаются, как они закрепляются, отталкивают противника, мы заходим на эти позиции и начинаем окапываться и потом держим оборону", - рассказал "Сладкий".
Видео расстрела жителей Курской области, найденное у боевика ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области
Вчера, 17:47
Он объяснил, что мотострелки сразу начинают возводить инженерные сооружения, чтобы не пропустить противника.
"Здесь (Курская область - ред.) это посложнее, так как здесь в основном ближний бой стрелковый идет, как бы ты вблизи с противником, и чем ты быстрее окопаешься, тем подразделение более целое, и боевая задача будет выполнена", - пояснил командир.
Он уточнил, что бойцы после отбития у противника позиции сразу начинают окапываться, работая в тройках - двое прикрывают, а один копает.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 16:50
"Еще плюс мы сейчас их толкаем вперед, чтобы они вообще сошли с нашей земли... движения идут потихоньку, медленно, но верно. Мы их выталкиваем отсюда, продвигаемся вперед", - добавил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала