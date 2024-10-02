https://ria.ru/20241002/motostrelki-1975854848.html

Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области

Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024

Мотострелки группы "Север" окапываются при продвижении в Курской области

Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Север", следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:32

2024-10-02T04:32

2024-10-02T04:32

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курская область

россия

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ, 2 окт – РИА Новости. Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Север", следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Сладкий". "Штурмовые подразделения проходят вперед с боями, продвигаются, как они закрепляются, отталкивают противника, мы заходим на эти позиции и начинаем окапываться и потом держим оборону", - рассказал "Сладкий". Он объяснил, что мотострелки сразу начинают возводить инженерные сооружения, чтобы не пропустить противника. "Здесь (Курская область - ред.) это посложнее, так как здесь в основном ближний бой стрелковый идет, как бы ты вблизи с противником, и чем ты быстрее окопаешься, тем подразделение более целое, и боевая задача будет выполнена", - пояснил командир. Он уточнил, что бойцы после отбития у противника позиции сразу начинают окапываться, работая в тройках - двое прикрывают, а один копает. "Еще плюс мы сейчас их толкаем вперед, чтобы они вообще сошли с нашей земли... движения идут потихоньку, медленно, но верно. Мы их выталкиваем отсюда, продвигаемся вперед", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,2 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html

https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html

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курская область, россия, безопасность