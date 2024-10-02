https://ria.ru/20241002/moskvichka-1975901563.html

Суд в Уфе рассмотрит дело о взятке при усыновлении ребенка

Суд в Уфе рассмотрит дело о взятке при усыновлении ребенка - РИА Новости, 02.10.2024

Суд в Уфе рассмотрит дело о взятке при усыновлении ребенка

Москвичка передала 2,5 миллиона рублей сотруднику органов опеки в Уфе за содействие в усыновлении конкретного ребенка, уголовное дело о даче взятки вскоре... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:25

2024-10-02T11:25

2024-10-02T11:25

происшествия

уфа

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 2 окт – РИА Новости. Москвичка передала 2,5 миллиона рублей сотруднику органов опеки в Уфе за содействие в усыновлении конкретного ребенка, уголовное дело о даче взятки вскоре предстоит рассмотреть суду, сообщает СУСК РФ по Башкирии. По данным следствия, в октябре 2023 года жительница Москвы, желая усыновить конкретного ребенка из Уфы, встала на учет как кандидат в усыновители, однако администрацией города уже было принято решение о передаче ребенка под опеку в другую семью. Женщина неоднократно склоняла сотрудницу управления опеки и попечительства администрации города помочь изменить решение и передать ребенка ей, взамен предлагая взятку в размере 2,5 миллионов рублей. "Осознавая противоправный характер предложения, сотрудница опеки сообщила правоохранителям о склонении к получению взятки. При передаче денежных средств взяткодатель была задержана с поличным оперативниками ФСБ. В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (дача взятки особо крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по региону. Отмечается, что расследование дела завершено, дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы.

https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html

https://ria.ru/20231018/usynovlenie-1903676431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)