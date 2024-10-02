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Причиной пожара в гостинице на севере Москвы стало возгорание оборудования

Причиной пожара в гостинице на севере Москвы стало возгорание оборудования - РИА Новости, 02.10.2024

Причиной пожара в гостинице на севере Москвы стало возгорание оборудования

Причиной пожара в гостинице "Охотник" на севере Москвы, из которой эвакуировались 120 человек, стало возгорание холодильного оборудования на кровле здания,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:09

2024-10-02T23:09

2024-10-02T23:09

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Причиной пожара в гостинице "Охотник" на севере Москвы, из которой эвакуировались 120 человек, стало возгорание холодильного оборудования на кровле здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, произошло возгорание холодильного оборудования на кровле восьмиэтажного здания гостиницы "Охотник" по адресу: Головинское шоссе, дом 1", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что спасатели потушили пожар на 20 "квадратах", самостоятельно из здания эвакуировалось 120 человек.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)