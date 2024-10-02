Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moskva-1976046711.html
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток - РИА Новости, 02.10.2024
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток
За рулем машины, которая врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, был 14-летний подросток, его сверстница пострадала, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:13
2024-10-02T22:13
происшествия
авто
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_ae371499d5ea5c60b652f0af335657ef.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За рулем машины, которая врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, был 14-летний подросток, его сверстница пострадала, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным на Сиреневом бульваре в районе дома 59 14-летний ребенок управляя автомобилем SsangYong совершил наезд на препятствие (бордюр и дорожный знак) с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20241002/dtp-1976003484.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b131c7109de79705b4996ad086af9761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток

За рулем машины, перевернувшейся на востоке Москвы, был 14-летний подросток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За рулем машины, которая врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, был 14-летний подросток, его сверстница пострадала, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным на Сиреневом бульваре в районе дома 59 14-летний ребенок управляя автомобилем SsangYong совершил наезд на препятствие (бордюр и дорожный знак) с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
Вчера, 17:20
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала