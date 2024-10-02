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В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток - РИА Новости, 02.10.2024
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток
За рулем машины, которая врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, был 14-летний подросток, его сверстница пострадала, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:13
2024-10-02T22:13
2024-10-02T22:13
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За рулем машины, которая врезалась в дорожный знак и перевернулась на востоке Москвы, был 14-летний подросток, его сверстница пострадала, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным на Сиреневом бульваре в районе дома 59 14-летний ребенок управляя автомобилем SsangYong совершил наезд на препятствие (бордюр и дорожный знак) с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В ДТП на востоке Москвы пострадал 14-летний подросток
За рулем машины, перевернувшейся на востоке Москвы, был 14-летний подросток