https://ria.ru/20241002/moskva-1976002936.html

Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома

Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома - РИА Новости, 02.10.2024

Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома

Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:19

2024-10-02T17:19

2024-10-02T17:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли красной жидкости, похожей на кровь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве. В павильоне "Ларец", расположенном на улице у храма Христа Спасителя, на полу видны капли похожей на кровь жидкости, а также лежит разбитая фарфоровая фигурка священнослужителя. В павильоне, судя по вывеске, торгуют золотыми и серебряными украшениями, а также иконами, сейчас он закрыт. Как уточнили РИА Новости по телефону, указанному на сайте храма, сейчас в самом храме "все спокойно", а "все, что происходит на улице, не имеет отношения к храму".

https://ria.ru/20211213/terrorizm-1763433993.html

https://ria.ru/20240619/istochnik-1953989429.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия