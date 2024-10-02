https://ria.ru/20241002/moskva-1976002936.html
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома - РИА Новости, 02.10.2024
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома
Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:19
2024-10-02T17:19
2024-10-02T17:24
москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли красной жидкости, похожей на кровь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве. В павильоне "Ларец", расположенном на улице у храма Христа Спасителя, на полу видны капли похожей на кровь жидкости, а также лежит разбитая фарфоровая фигурка священнослужителя. В павильоне, судя по вывеске, торгуют золотыми и серебряными украшениями, а также иконами, сейчас он закрыт. Как уточнили РИА Новости по телефону, указанному на сайте храма, сейчас в самом храме "все спокойно", а "все, что происходит на улице, не имеет отношения к храму".
https://ria.ru/20211213/terrorizm-1763433993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома
Разгромленный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон закрыт
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли красной жидкости, похожей на кровь, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве
.
В павильоне "Ларец", расположенном на улице у храма Христа Спасителя, на полу видны капли похожей на кровь жидкости, а также лежит разбитая фарфоровая фигурка священнослужителя. В павильоне, судя по вывеске, торгуют золотыми и серебряными украшениями, а также иконами, сейчас он закрыт.
Как уточнили РИА Новости по телефону, указанному на сайте храма, сейчас в самом храме "все спокойно", а "все, что происходит на улице, не имеет отношения к храму".