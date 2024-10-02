Рейтинг@Mail.ru
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 02.10.2024 (обновлено: 17:24 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/moskva-1976002936.html
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома - РИА Новости, 02.10.2024
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома
Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:19
2024-10-02T17:24
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976003686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3d587df600e3a4ce0542fbaa1f4d5d1.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли красной жидкости, похожей на кровь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве. В павильоне "Ларец", расположенном на улице у храма Христа Спасителя, на полу видны капли похожей на кровь жидкости, а также лежит разбитая фарфоровая фигурка священнослужителя. В павильоне, судя по вывеске, торгуют золотыми и серебряными украшениями, а также иконами, сейчас он закрыт. Как уточнили РИА Новости по телефону, указанному на сайте храма, сейчас в самом храме "все спокойно", а "все, что происходит на улице, не имеет отношения к храму".
https://ria.ru/20211213/terrorizm-1763433993.html
https://ria.ru/20240619/istochnik-1953989429.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976003686_108:0:1173:799_1920x0_80_0_0_4efb1c6c4c91e2548abba84b8ae46934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Один из павильонов у храма Христа Спасителя закрыт, видны следы разгрома

Разгромленный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон закрыт

© РИА НовостиТорговый павильон рядом с храмом Христа Спасителя, который был разгромлен
Торговый павильон рядом с храмом Христа Спасителя, который был разгромлен - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расположенный рядом с храмом Христа Спасителя торговый павильон, который, по сообщениям в интернете, был ранее разгромлен, сейчас закрыт, на полу видны капли красной жидкости, похожей на кровь, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя в Москве.
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вооруженные нападения на религиозные заведения в России
13 декабря 2021, 12:31
В павильоне "Ларец", расположенном на улице у храма Христа Спасителя, на полу видны капли похожей на кровь жидкости, а также лежит разбитая фарфоровая фигурка священнослужителя. В павильоне, судя по вывеске, торгуют золотыми и серебряными украшениями, а также иконами, сейчас он закрыт.
Как уточнили РИА Новости по телефону, указанному на сайте храма, сейчас в самом храме "все спокойно", а "все, что происходит на улице, не имеет отношения к храму".
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Мужчина, задувший свечи в храме в Москве, действовал один, сообщил источник
19 июня, 14:46
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала