https://ria.ru/20241002/moskva-1975893433.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство

В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство - РИА Новости, 02.10.2024

В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство

Востребованную высокотехнологичную медицинскую продукцию производят в особой экономической зоне "Технополис Москва", объемы выпуска увеличиваются, заявил в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:13

2024-10-02T11:13

2024-10-02T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975892580_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_385483c7c79eeded7f52430192b22b13.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Востребованную высокотехнологичную медицинскую продукцию производят в особой экономической зоне "Технополис Москва", объемы выпуска увеличиваются, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он добавил, что телеуправляемые цифровые рентген-аппараты нового поколения изготавливаются предприятием "ВКО Медпром"."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно способствует развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, позволяющих достичь технологического суверенитета. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут воспользоваться целым спектром мер поддержки. Для них создана и продолжает развиваться индустриальная инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям. За время реализации проекта по выпуску цифровых рентген-аппаратов нового поколения в лечебные учреждения столицы было поставлено две единицы медтехники производства "ВКО Медпром". Кроме того, оборудование отправили в больницы Московской, Ленинградской и Калининградской областей, на Камчатку и даже в Сирию", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что рентгенодиагностические аппараты по своим техническим и функциональным характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и по ряду параметров превышают их. Объем частных инвестиций в производство превысил 500 миллионов рублей. Создано более 110 новых рабочих мест.Кроме того, большое внимание на предприятии уделяют безопасности и своевременной диагностике медоборудования. Для бесперебойной работы в аппараты интегрирована система удаленного мониторинга. Благодаря ей значительная часть обслуживания и диагностики может быть выполнена дистанционно. Все аппараты данной компании созданы на штативах собственной разработки с использованием российских компонентов, включая рентген питающие устройства и цифровые детекторы. Работа комплексов обеспечивается российским программным обеспечением.В свою очередь, гендиректор компании Андрей Патраков заявил, что благодаря медоборудованию можно проводить традиционную рентгенографию и рентгеноскопию, а также диагностические исследования в режиме многосрезовой линейной томографии, панорамного снимка, мультиэнергии.В ДИПП уточнили, что экспресс-тест для раздельного выявления вирусов гриппа типа A и B, а также "свиного гриппа" (пандемического штамма H1N1) был разработан компанией "Имбиан Лаб". Первая партия тест-систем объемом 50 тысяч штук будет выпущена в октябре этого года.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, высокотехнологичная тест-система, производство которой началось в московской ОЭЗ, позволяет по результатам анализа выявить в организме вирусы гриппа типа A и B, а также пандемический штамм H1N1 – иначе говоря, "свиной грипп". Он уверен, что эта разработка упростит диагностику и обеспечит назначение правильного медлечения."Первая партия таких тест-систем будет выпущена к эпидемическому сезону в октябре текущего года", – уточнил Дёгтев.На разработку и испытания тестовой системы компании потребовалось два года. Объем инвестиций составил 3,5 миллиона рублей. Мощности компании позволяют выпускать 12 миллионов различных тестовых систем в месяц. В комплект новых систем входят тест-кассета с двумя окошками и буферный раствор, что требует небольшого количества исследуемого образца.Качество данных тест-систем соответствует как российским требованиям, так и требованиям ВОЗ, считает гендиректор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что еще шесть предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово".

https://ria.ru/20241001/registratsiya-1975656229.html

https://ria.ru/20241001/tekhnopark-1975606085.html

https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин