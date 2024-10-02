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В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство - РИА Новости, 02.10.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moskva-1975893433.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство
В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство - РИА Новости, 02.10.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство
Востребованную высокотехнологичную медицинскую продукцию производят в особой экономической зоне "Технополис Москва", объемы выпуска увеличиваются, заявил в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:13
2024-10-02T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Востребованную высокотехнологичную медицинскую продукцию производят в особой экономической зоне "Технополис Москва", объемы выпуска увеличиваются, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он добавил, что телеуправляемые цифровые рентген-аппараты нового поколения изготавливаются предприятием "ВКО Медпром"."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно способствует развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, позволяющих достичь технологического суверенитета. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут воспользоваться целым спектром мер поддержки. Для них создана и продолжает развиваться индустриальная инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям. За время реализации проекта по выпуску цифровых рентген-аппаратов нового поколения в лечебные учреждения столицы было поставлено две единицы медтехники производства "ВКО Медпром". Кроме того, оборудование отправили в больницы Московской, Ленинградской и Калининградской областей, на Камчатку и даже в Сирию", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что рентгенодиагностические аппараты по своим техническим и функциональным характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и по ряду параметров превышают их. Объем частных инвестиций в производство превысил 500 миллионов рублей. Создано более 110 новых рабочих мест.Кроме того, большое внимание на предприятии уделяют безопасности и своевременной диагностике медоборудования. Для бесперебойной работы в аппараты интегрирована система удаленного мониторинга. Благодаря ей значительная часть обслуживания и диагностики может быть выполнена дистанционно. Все аппараты данной компании созданы на штативах собственной разработки с использованием российских компонентов, включая рентген питающие устройства и цифровые детекторы. Работа комплексов обеспечивается российским программным обеспечением.В свою очередь, гендиректор компании Андрей Патраков заявил, что благодаря медоборудованию можно проводить традиционную рентгенографию и рентгеноскопию, а также диагностические исследования в режиме многосрезовой линейной томографии, панорамного снимка, мультиэнергии.В ДИПП уточнили, что экспресс-тест для раздельного выявления вирусов гриппа типа A и B, а также "свиного гриппа" (пандемического штамма H1N1) был разработан компанией "Имбиан Лаб". Первая партия тест-систем объемом 50 тысяч штук будет выпущена в октябре этого года.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, высокотехнологичная тест-система, производство которой началось в московской ОЭЗ, позволяет по результатам анализа выявить в организме вирусы гриппа типа A и B, а также пандемический штамм H1N1 – иначе говоря, "свиной грипп". Он уверен, что эта разработка упростит диагностику и обеспечит назначение правильного медлечения."Первая партия таких тест-систем будет выпущена к эпидемическому сезону в октябре текущего года", – уточнил Дёгтев.На разработку и испытания тестовой системы компании потребовалось два года. Объем инвестиций составил 3,5 миллиона рублей. Мощности компании позволяют выпускать 12 миллионов различных тестовых систем в месяц. В комплект новых систем входят тест-кассета с двумя окошками и буферный раствор, что требует небольшого количества исследуемого образца.Качество данных тест-систем соответствует как российским требованиям, так и требованиям ВОЗ, считает гендиректор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что еще шесть предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово".
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство
В ОЭЗ Технополис Москва компании мединдустрии наращивают производство - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" компании мединдустрии наращивают производство
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Востребованную высокотехнологичную медицинскую продукцию производят в особой экономической зоне "Технополис Москва", объемы выпуска увеличиваются, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что телеуправляемые цифровые рентген-аппараты нового поколения изготавливаются предприятием "ВКО Медпром".
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"По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно способствует развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, позволяющих достичь технологического суверенитета. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" могут воспользоваться целым спектром мер поддержки. Для них создана и продолжает развиваться индустриальная инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям. За время реализации проекта по выпуску цифровых рентген-аппаратов нового поколения в лечебные учреждения столицы было поставлено две единицы медтехники производства "ВКО Медпром". Кроме того, оборудование отправили в больницы Московской, Ленинградской и Калининградской областей, на Камчатку и даже в Сирию", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Отмечается, что рентгенодиагностические аппараты по своим техническим и функциональным характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и по ряду параметров превышают их. Объем частных инвестиций в производство превысил 500 миллионов рублей. Создано более 110 новых рабочих мест.
Кроме того, большое внимание на предприятии уделяют безопасности и своевременной диагностике медоборудования. Для бесперебойной работы в аппараты интегрирована система удаленного мониторинга. Благодаря ей значительная часть обслуживания и диагностики может быть выполнена дистанционно. Все аппараты данной компании созданы на штативах собственной разработки с использованием российских компонентов, включая рентген питающие устройства и цифровые детекторы. Работа комплексов обеспечивается российским программным обеспечением.
В свою очередь, гендиректор компании Андрей Патраков заявил, что благодаря медоборудованию можно проводить традиционную рентгенографию и рентгеноскопию, а также диагностические исследования в режиме многосрезовой линейной томографии, панорамного снимка, мультиэнергии.
В ДИПП уточнили, что экспресс-тест для раздельного выявления вирусов гриппа типа A и B, а также "свиного гриппа" (пандемического штамма H1N1) был разработан компанией "Имбиан Лаб". Первая партия тест-систем объемом 50 тысяч штук будет выпущена в октябре этого года.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, высокотехнологичная тест-система, производство которой началось в московской ОЭЗ, позволяет по результатам анализа выявить в организме вирусы гриппа типа A и B, а также пандемический штамм H1N1 – иначе говоря, "свиной грипп". Он уверен, что эта разработка упростит диагностику и обеспечит назначение правильного медлечения.
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"Первая партия таких тест-систем будет выпущена к эпидемическому сезону в октябре текущего года", – уточнил Дёгтев.
На разработку и испытания тестовой системы компании потребовалось два года. Объем инвестиций составил 3,5 миллиона рублей. Мощности компании позволяют выпускать 12 миллионов различных тестовых систем в месяц. В комплект новых систем входят тест-кассета с двумя окошками и буферный раствор, что требует небольшого количества исследуемого образца.
Качество данных тест-систем соответствует как российским требованиям, так и требованиям ВОЗ, считает гендиректор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Гарбузов сообщил, что еще шесть предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово".
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