https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975930677.html
В Подмосковье и Оренбургской области задержали мошенников
В Подмосковье и Оренбургской области задержали мошенников - РИА Новости, 02.10.2024
В Подмосковье и Оренбургской области задержали мошенников
Полиция задержала в Подмосковье и Оренбургской области восемь соучастников банды мошенников, представлявшихся работниками управляющей компании и навязывавших... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:08
2024-10-02T13:08
2024-10-02T13:08
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция задержала в Подмосковье и Оренбургской области восемь соучастников банды мошенников, представлявшихся работниками управляющей компании и навязывавших пенсионерам чистку вентиляций, угрожая фиктивными штрафами в случае неуплаты, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Злоумышленники, по версии следствия, приходили в квартиры пенсионеров, представлялись работниками управляющей компании и убеждали жильцов в необходимости чистки вентиляционных коробов. При этом стоимость навязанной услуги варьировалась от 8 до 45 тысяч рублей. В случае отказа грозили штрафами. "В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской и Оренбургской областей восемь соучастников задержаны полицейскими", - написала Волк. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В ходе обысков по адресам проживания задержанных были изъяты договоры, печати, бланки, удостоверения, униформа, оборудование и банковские карты. Один из задержанных заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила Волк.
https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html
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происшествия, оренбургская область, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье и Оренбургской области задержали мошенников
Полиция задержала восемь мошенников, навязывавших пенсионерам чистку вентиляций
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Полиция задержала в Подмосковье и Оренбургской области восемь соучастников банды мошенников, представлявшихся работниками управляющей компании и навязывавших пенсионерам чистку вентиляций, угрожая фиктивными штрафами в случае неуплаты, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
Злоумышленники, по версии следствия, приходили в квартиры пенсионеров, представлялись работниками управляющей компании и убеждали жильцов в необходимости чистки вентиляционных коробов. При этом стоимость навязанной услуги варьировалась от 8 до 45 тысяч рублей. В случае отказа грозили штрафами.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской и Оренбургской областей восемь соучастников задержаны полицейскими", - написала Волк.
Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
В ходе обысков по адресам проживания задержанных были изъяты договоры, печати, бланки, удостоверения, униформа, оборудование и банковские карты. Один из задержанных заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, добавила Волк.