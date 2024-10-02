https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975852299.html

Эксперт рассказала о мошенничестве с помощью повесток в суд

Эксперт рассказала о мошенничестве с помощью повесток в суд - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт рассказала о мошенничестве с помощью повесток в суд

Мошенники под видом помощников судьи предлагают жертвам через "Госуслуги" получить уведомление о дате судебного разбирательства, тем самым получая доступ к... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:39

2024-10-02T03:39

2024-10-02T03:39

алла храпунова

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551700_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0b1bff76ff4aee1708507b3e1dba28e1.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мошенники под видом помощников судьи предлагают жертвам через "Госуслуги" получить уведомление о дате судебного разбирательства, тем самым получая доступ к личному кабинету человека, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Сейчас набирает обороты новая легенда для получения у жертв кодов доступа к сервису госуслуг. Мошенники выбирают в свои жертвы тех, у кого есть действующие судебные разбирательства... В разговоре мошенники представляются помощниками судей и сообщают, что жертве необходимо получить через сервис госуслуг либо уведомление о дате судебного заседания, либо документы, которые судья просит взять с собой на заседание", - рассказала Храпунова. Кроме того, аферисты объясняют жертвам, что после получения согласия все документы в рамках судебного разбирательства можно будет получать через личный кабинет на "Госуслугах". Для подтверждения согласия человека просят сообщить код из смс. "Мошенники в разговоре очень подробно описывают суть рассматриваемого дела, его номер, участников, фамилию судьи. Все это усыпляет бдительность и вызывает доверие к звонящему", - отметила эксперт. Храпунова подчеркнула, что все эти данные, которыми оперируют якобы помощники судей, доступны на сайтах судов: в поисковой строке можно ввести фамилию, а база покажет, в каких судебных разбирательствах участвует гражданин, развитие дела, даты заседаний и фамилию судьи. "Стоит помнить, что работники суда никогда не запрашивают коды из смс. Как правило, при обращении в суд есть возможность согласиться на получение смс-уведомлений, касающихся судебного разбирательства… Кроме того, на сайтах судов размещено объявление о возможности получать судебные извещения в личном кабинете "Госуслуг" с активными ссылками для настройки опции", - добавила она. По словам эксперта, после того как человек назвал код из смс, мошенники мгновенно получают доступ к его личному кабинету на "Госуслугах", происходит скачивание всех персональных данных, личной информации. "Требуется как можно быстрее прервать доступ, поменять пароли в личном кабинете, установить, какие активности успели реализовать мошенники, отозвать все разрешения, оформленные ими, связаться с обслуживающими банками", - подытожила Храпунова.

https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975197005.html

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

https://ria.ru/20240930/moshenniki-1975574209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, мошенничество