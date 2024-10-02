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На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело
На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело - РИА Новости, 02.10.2024
На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело
СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:24
2024-10-02T18:24
2024-10-02T18:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ."Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - говорится в сообщении."Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку - в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - отметили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело
На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело