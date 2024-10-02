https://ria.ru/20241002/moshennichestvo-1976014546.html

На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело

На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело - РИА Новости, 02.10.2024

На замглавы филиала "Управления лесного хозяйства" Подмосковья завели дело

СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:24

2024-10-02T18:24

2024-10-02T18:48

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. СК завёл дело против замглавы филиала Управления лесного хозяйства Миноборны РФ Александра Случака и главы "Транслесстроя" Озмана Авдаляна об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК РФ."Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора ООО "Транслесстрой" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - говорится в сообщении."Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку - в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975408355.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия