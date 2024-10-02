https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975986091.html

В Молдавии заявили, что полиция запугивает агитаторов

В Молдавии заявили, что полиция запугивает агитаторов - РИА Новости, 02.10.2024

В Молдавии заявили, что полиция запугивает агитаторов

Молдавская полиция запугивает тех, кто призывает голосовать на предстоящем в стране референдуме против евроинтеграции, заявила в среду депутат от оппозиционной... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:24

2024-10-02T16:24

2024-10-02T16:24

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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Молдавская полиция запугивает тех, кто призывает голосовать на предстоящем в стране референдуме против евроинтеграции, заявила в среду депутат от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман в Telegram-канале. "Вчера поздно вечером мне сообщили, что полиция продолжает злоупотреблять властью и запугивать наших агитаторов, которые призывают граждан голосовать "нет" на этом мошенническом референдуме. Уверенно заявляю, что представители власти сегодня больше всего боятся, что большинство граждан проголосует против. Полиция сегодня запугивает только тех, кто призывает голосовать "нет", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Депутат подчеркнула, что власть пойдет на любые ухищрения и даже преступления, чтобы получить нужный результат на референдуме. "Будет использован админресурс, и полагаю, что будут и попытки проголосовать за тех, кто не возьмет бюллетень. Дорогие сограждане, вы должны понимать, что речь идет не о том, хотите ли вы вступления Молдовы в ЕС, а об изменении конституции и внесении в нее в том числе обязательств в отношении нормативных актов ЕС", - подчеркнула она. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.

https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975964637.html

https://ria.ru/20240907/moldavija-1971243693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, евросоюз