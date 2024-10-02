https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975980532.html
Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России
Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России - РИА Новости, 02.10.2024
Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России
Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что МИД, основываясь на анализе Службы информации и безопасности, настаивает на открытии в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:12
2024-10-02T16:12
2024-10-02T16:12
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михай попшой
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что МИД, основываясь на анализе Службы информации и безопасности, настаивает на открытии в России всего двух избирательных участков вместо пяти для проведения выборов президента и референдума о евроинтеграции. ЦИК Молдавии сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом, но МИД одобрил открытие лишь двух из них в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. "МИД подтвердил свою позицию, основанную на заключении СИБ (об открытии двух участков - ред.). Мы не можем подвергать опасности наших граждан и должны обеспечить безопасные условия для голосования для всех участников избирательного процесса. В этой связи позиция МИД остается неизменной в контексте ситуации с безопасностью, которая, к большому сожалению, остается сложной в Российской Федерации", - заявил Попшой журналистам, отвечая на вопрос, будет ли увеличено количество избирательных участков в РФ. По его словам, Молдавия может обеспечить максимально эффективный и безопасный процесс голосования для граждан в Москве, где они могут воспользоваться консульской защитой. "Мы не можем позволить себе создавать опасности для наших граждан, потому что не в состоянии организовать защиту в другом месте, ресурсы ограничены", - пояснил вице-премьер. В Центризбиркоме Молдавии журналистам заявили, что пока не получали официального ответа от министерства иностранных дел, поэтому не могут комментировать ситуацию. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20241002/moldaviya-1975964637.html
https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975364502.html
https://ria.ru/20240914/moldaviya-1972739681.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, москва, михай попшой, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Михай Попшой, Майя Санду, Евросоюз
Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России
Молдавия настаивает на открытии в РФ всего 2 участков в ходе выборов президента
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что МИД, основываясь на анализе Службы информации и безопасности, настаивает на открытии в России всего двух избирательных участков вместо пяти для проведения выборов президента и референдума о евроинтеграции.
ЦИК Молдавии сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом, но МИД одобрил открытие лишь двух из них в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
"МИД подтвердил свою позицию, основанную на заключении СИБ (об открытии двух участков - ред.). Мы не можем подвергать опасности наших граждан и должны обеспечить безопасные условия для голосования для всех участников избирательного процесса. В этой связи позиция МИД остается неизменной в контексте ситуации с безопасностью, которая, к большому сожалению, остается сложной в Российской Федерации", - заявил Попшой журналистам, отвечая на вопрос, будет ли увеличено количество избирательных участков в РФ.
По его словам, Молдавия может обеспечить максимально эффективный и безопасный процесс голосования для граждан в Москве, где они могут воспользоваться консульской защитой.
"Мы не можем позволить себе создавать опасности для наших граждан, потому что не в состоянии организовать защиту в другом месте, ресурсы ограничены", - пояснил вице-премьер.
В Центризбиркоме Молдавии журналистам заявили, что пока не получали официального ответа от министерства иностранных дел, поэтому не могут комментировать ситуацию.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.