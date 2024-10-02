https://ria.ru/20241002/minoborony-1975919108.html
Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 855 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:15
2024-10-02T12:15
2024-10-02T12:18
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 855 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр в ДНР."ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 855 военных в зоне ответственности "Юга"