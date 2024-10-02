https://ria.ru/20241002/minoborony-1975919108.html

Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 855 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:15

2024-10-02T12:15

2024-10-02T12:18

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 855 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр в ДНР."ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика