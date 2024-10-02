https://ria.ru/20241002/minoborony-1975881770.html
Жителя Курганской области арестовали за госизмену
Жителя Курганской области арестовали за госизмену - РИА Новости, 02.10.2024
Жителя Курганской области арестовали за госизмену
Житель Шадринска Курганской области задержан за сотрудничество с минобороны Украины и размещение в Telegram данных о дислокации воинской части РФ, он арестован, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:47
2024-10-02T09:47
2024-10-02T09:47
происшествия
россия
шадринск
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт - РИА Новости. Житель Шадринска Курганской области задержан за сотрудничество с минобороны Украины и размещение в Telegram данных о дислокации воинской части РФ, он арестован, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, региональным УФСБ России задержан житель Шадринска 2005 года рождения, который установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины. Являясь сторонником оппозиционных политических убеждений и разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, задержанный разместил в Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе. "Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Задержанному предъявлено обвинение, после чего он заключен под стражу", - говорится в сообщении. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечает УФСБ.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975874882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шадринск, курганская область, министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Шадринск, Курганская область, Министерство обороны Украины
Жителя Курганской области арестовали за госизмену
ФСБ задержала жителя Курганской области за сотрудничество с Минобороны Украины