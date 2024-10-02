https://ria.ru/20241002/minoborony-1975881770.html

Жителя Курганской области арестовали за госизмену

Жителя Курганской области арестовали за госизмену - РИА Новости, 02.10.2024

Жителя Курганской области арестовали за госизмену

Житель Шадринска Курганской области задержан за сотрудничество с минобороны Украины и размещение в Telegram данных о дислокации воинской части РФ, он арестован, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:47

2024-10-02T09:47

2024-10-02T09:47

происшествия

россия

шадринск

курганская область

министерство обороны украины

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт - РИА Новости. Житель Шадринска Курганской области задержан за сотрудничество с минобороны Украины и размещение в Telegram данных о дислокации воинской части РФ, он арестован, сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по региону. По данным пресс-службы, региональным УФСБ России задержан житель Шадринска 2005 года рождения, который установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины. Являясь сторонником оппозиционных политических убеждений и разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, задержанный разместил в Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе. "Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Задержанному предъявлено обвинение, после чего он заключен под стражу", - говорится в сообщении. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечает УФСБ.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975874882.html

https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html

россия

шадринск

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, шадринск, курганская область, министерство обороны украины