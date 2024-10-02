https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html

Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу

Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу - РИА Новости, 02.10.2024

Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу

Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу, сообщил в Тelegram-канале Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:50

2024-10-02T14:50

2024-10-02T16:17

общество

хорошие новости

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975956098_3:0:840:471_1920x0_80_0_0_fa5de9cd53bba12fcd9a1c1a29bf72f1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу, сообщил в Тelegram-канале Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Первая группа из трех медвежат вернулась в родной дом. Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи — каждый весит примерно по 20 килограммов. <...> Мы желаем каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу. Спасибо всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот", — говорится в публикации.Как отметили в учреждении, это "самые прекрасные и волнительные моменты в работе". Там добавили, что у животных будет достаточно времени, чтобы обжиться в лесу до холодов. "Желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основными кормами. А еще они будут искать себе надежные убежища на зиму — гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", — добавили в центре. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы. Всех их после восстановления выпускают обратно в лес. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, приморский край