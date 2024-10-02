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Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу - РИА Новости, 02.10.2024
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Хорошие новости
 
14:50 02.10.2024 (обновлено: 16:17 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу - РИА Новости, 02.10.2024
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу, сообщил в Тelegram-канале Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:50
2024-10-02T16:17
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу, сообщил в Тelegram-канале Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Первая группа из трех медвежат вернулась в родной дом. Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи — каждый весит примерно по 20 килограммов. &lt;...&gt; Мы желаем каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу. Спасибо всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот", — говорится в публикации.Как отметили в учреждении, это "самые прекрасные и волнительные моменты в работе". Там добавили, что у животных будет достаточно времени, чтобы обжиться в лесу до холодов. "Желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основными кормами. А еще они будут искать себе надежные убежища на зиму — гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", — добавили в центре. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы. Всех их после восстановления выпускают обратно в лес. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
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общество, приморский край
Общество, Хорошие новости, Приморский край
Спасенных в Приморье медвежат выпустили в природу

Спасенных в Приморье трех медвежат-сирот выпустили в природу

© Центр "Тигр"/TelegramТрех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Центр "Тигр"/Telegram
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу, сообщил в Тelegram-канале Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
«
"Первая группа из трех медвежат вернулась в родной дом. Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи — каждый весит примерно по 20 килограммов. <...> Мы желаем каждому зверю прожить долгую и полноценную жизнь в родном лесу. Спасибо всем, кто принимал участие в судьбе медвежат-сирот", — говорится в публикации.
© Центр "Тигр"/TelegramТрех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Центр "Тигр"/Telegram
Трех медвежат-сирот, спасенных в Приморье, выпустили в природу
Как отметили в учреждении, это "самые прекрасные и волнительные моменты в работе". Там добавили, что у животных будет достаточно времени, чтобы обжиться в лесу до холодов.
«
"Желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основными кормами. А еще они будут искать себе надежные убежища на зиму — гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", — добавили в центре.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы. Всех их после восстановления выпускают обратно в лес. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей
2 августа, 01:56
 
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