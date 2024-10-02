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Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году

Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году - РИА Новости, 02.10.2024

Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году

Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах Москвы в зоне действия запрещающих знаков за девять месяцев 2024 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:46

2024-10-02T12:46

2024-10-02T13:01

москва

авто

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах Москвы в зоне действия запрещающих знаков за девять месяцев 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "За девять месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тысячи авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков. За такое нарушение на спецстоянку переместили 4022 машины", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что парковка на тротуарах мешает пешеходам и провоцирует аварийные ситуации."Просим водителей не бросать авто на тротуарах. Это особенно мешает родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Будьте внимательнее и паркуйтесь только в разрешенных местах", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, авто