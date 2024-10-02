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Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году - РИА Новости, 02.10.2024
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12:46 02.10.2024 (обновлено: 13:01 02.10.2024)
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Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году
Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году - РИА Новости, 02.10.2024
Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году
Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах Москвы в зоне действия запрещающих знаков за девять месяцев 2024 года, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:46
2024-10-02T13:01
москва
авто
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах Москвы в зоне действия запрещающих знаков за девять месяцев 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "За девять месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тысячи авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков. За такое нарушение на спецстоянку переместили 4022 машины", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что парковка на тротуарах мешает пешеходам и провоцирует аварийные ситуации."Просим водителей не бросать авто на тротуарах. Это особенно мешает родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Будьте внимательнее и паркуйтесь только в разрешенных местах", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
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5
4.7
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москва, авто
Москва, Авто

Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах в Москве 2024 году

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 81 тысячи автомобилей припарковались на тротуарах Москвы в зоне действия запрещающих знаков за девять месяцев 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"За девять месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тысячи авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков. За такое нарушение на спецстоянку переместили 4022 машины", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что парковка на тротуарах мешает пешеходам и провоцирует аварийные ситуации.
"Просим водителей не бросать авто на тротуарах. Это особенно мешает родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Будьте внимательнее и паркуйтесь только в разрешенных местах", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
 
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