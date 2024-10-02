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Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи - РИА Новости, 02.10.2024
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19:36 02.10.2024 (обновлено: 19:38 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/lukashenko-1976027886.html
Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи
Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи - РИА Новости, 02.10.2024
Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о признании электронной подписи, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:36
2024-10-02T19:38
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минск
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о признании электронной подписи, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии"", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Белоруссии и России."К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
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Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о признании электронной подписи, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии"", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Белоруссии и России.
"К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений", - говорится в сообщении.
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