https://ria.ru/20241002/lukashenko-1976027886.html

Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи

Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи - РИА Новости, 02.10.2024

Минск ратифицировал соглашение с Россией о признании электронной подписи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о признании электронной подписи, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:36

2024-10-02T19:36

2024-10-02T19:38

россия

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о признании электронной подписи, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии"", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что данный международный договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных в Белоруссии и России."К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240517/podpis--1946365085.html

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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире