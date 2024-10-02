https://ria.ru/20241002/livan-1975846122.html
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 02.10.2024
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:32
2024-10-02T01:32
2024-10-02T01:42
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777959_0:393:2941:2047_1920x0_80_0_0_b421b0464ea806144375c75cf90fab84.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента."Налет на южный пригород Бейрута был осуществлен израильским беспилотником", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Ранее арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри призвал жителей некоторых домов в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975777959_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_4ef03c5260d8c994e8e1496d7d6e3bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута
Al Mayadeen: израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Бейрута