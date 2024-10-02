https://ria.ru/20241002/kushanashvili-1975956458.html
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли - РИА Новости, 02.10.2024
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:48
2024-10-02T14:48
2024-10-02T14:48
шоубиз
отар кушанашвили
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957323644_0:400:780:839_1920x0_80_0_0_4dfbe3c15365bdd2ca60d6efb58a9541.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. Во вторник продюсер телеведущего Виктор Ладненко рассказал РИА Новости, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая прошла в плановом режиме. "Я - живой! Выпросил телефон! ...9 часов операция", - говорится в скриншоте сообщения Кушанашвили, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, намеченная на начало октября.
https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957323644_0:327:780:912_1920x0_80_0_0_21430074e36d69abd59c79b7afe71e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отар кушанашвили, россия
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Россия
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Отар Кушанашвили сообщил, что успешно перенес операцию по удалению опухоли
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram
, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил.
Во вторник продюсер телеведущего Виктор Ладненко рассказал РИА Новости, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая прошла в плановом режиме.
"Я - живой! Выпросил телефон! ...9 часов операция", - говорится в скриншоте сообщения Кушанашвили, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, намеченная на начало октября.