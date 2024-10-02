https://ria.ru/20241002/kushanashvili-1975956458.html

Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли

Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли - РИА Новости, 02.10.2024

Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли

Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:48

2024-10-02T14:48

2024-10-02T14:48

шоубиз

отар кушанашвили

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. Во вторник продюсер телеведущего Виктор Ладненко рассказал РИА Новости, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая прошла в плановом режиме. "Я - живой! Выпросил телефон! ...9 часов операция", - говорится в скриншоте сообщения Кушанашвили, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, намеченная на начало октября.

https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html

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отар кушанашвили, россия