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Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли - РИА Новости, 02.10.2024
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Шоубиз
 
14:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kushanashvili-1975956458.html
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли - РИА Новости, 02.10.2024
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли
Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:48
2024-10-02T14:48
шоубиз
отар кушанашвили
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил. Во вторник продюсер телеведущего Виктор Ладненко рассказал РИА Новости, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая прошла в плановом режиме. "Я - живой! Выпросил телефон! ...9 часов операция", - говорится в скриншоте сообщения Кушанашвили, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, намеченная на начало октября.
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отар кушанашвили, россия
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Россия
Кушанашвили вышел на связь после операции по удалению опухоли

Отар Кушанашвили сообщил, что успешно перенес операцию по удалению опухоли

© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/TelegramОтар Кушанашвили в больнице
Отар Кушанашвили в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/Telegram
Отар Кушанашвили в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил в Telegram, что перенес 9-часовую операцию по удалению раковой опухоли и выжил.
Во вторник продюсер телеведущего Виктор Ладненко рассказал РИА Новости, что Кушанашвили перенес операцию по удалению опухоли, которая прошла в плановом режиме.
"Я - живой! Выпросил телефон! ...9 часов операция", - говорится в скриншоте сообщения Кушанашвили, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с РИА Новости сообщил, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий перенес две операции и 13 июля был отпущен домой, ему предстояла еще одна операция, намеченная на начало октября.
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ШоубизОтар КушанашвилиРоссия
 
 
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