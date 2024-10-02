https://ria.ru/20241002/kreml-1975925302.html

В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока

В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 02.10.2024

В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока

Временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока возможны, так как авиакомпании воздерживаются от полетов, а также закрыто воздушное пространство Ирана,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:43

2024-10-02T12:43

2024-10-02T12:43

иран

ближний восток

россия

дмитрий песков

дмитрий чернышенко

михаил дегтярев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока возможны, так как авиакомпании воздерживаются от полетов, а также закрыто воздушное пространство Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю во вторник рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве указанных стран и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Российские авиакомпании изменили расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменили полеты в Тель-Авив. "Не знаю, какой график, это может быть по разным ведомствам. Но многие авиакомпании воздерживаются от полетов. Также воздушное пространство Ирана закрыто. Временные ограничения могут иметь место", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных ограничениях и изменениях графиков визитов в страны Ближнего Востока. Ранее самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.

https://ria.ru/20241002/kreml-1975921846.html

https://ria.ru/20241001/bort-1975837432.html

иран

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, ближний восток, россия, дмитрий песков, дмитрий чернышенко, михаил дегтярев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем