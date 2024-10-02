https://ria.ru/20241002/kreml-1975925302.html
В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока
В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 02.10.2024
В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока
Временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока возможны, так как авиакомпании воздерживаются от полетов, а также закрыто воздушное пространство Ирана,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:43
2024-10-02T12:43
2024-10-02T12:43
иран
ближний восток
россия
дмитрий песков
дмитрий чернышенко
михаил дегтярев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока возможны, так как авиакомпании воздерживаются от полетов, а также закрыто воздушное пространство Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю во вторник рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве указанных стран и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Российские авиакомпании изменили расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменили полеты в Тель-Авив. "Не знаю, какой график, это может быть по разным ведомствам. Но многие авиакомпании воздерживаются от полетов. Также воздушное пространство Ирана закрыто. Временные ограничения могут иметь место", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных ограничениях и изменениях графиков визитов в страны Ближнего Востока. Ранее самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.
https://ria.ru/20241002/kreml-1975921846.html
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РИА Новости
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иран, ближний восток, россия, дмитрий песков, дмитрий чернышенко, михаил дегтярев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем
Иран, Ближний Восток, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Кремле допустили временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока
Песков допустил временные ограничения визитов в страны Ближнего Востока