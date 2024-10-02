https://ria.ru/20241002/kremennaja-1975927905.html

В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов

В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов - РИА Новости, 02.10.2024

В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов

Несколько жилых домов загорелось в Кременной ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками во вторник, жертв и пострадавших нет, сообщил глава администрации... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:52

2024-10-02T12:52

2024-10-02T13:01

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975929075_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_7c87007086daa22b96912f96aeacbbe2.jpg

ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Несколько жилых домов загорелось в Кременной ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками во вторник, жертв и пострадавших нет, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Вчера в нашем городе Кременная произошло возгорание жилых домостроений. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стал обстрел со стороны Вооруженных сил Украины", - написал Третьяков. Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали в том числе военнослужащие ВС РФ, которые обеспечили подвоз воды. По словам Третьякова, обошлось без пострадавших и жертв.

https://ria.ru/20241002/khersonskaya-1975917169.html

https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия