https://ria.ru/20241002/kremennaja-1975927905.html
В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов
В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов - РИА Новости, 02.10.2024
В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов
Несколько жилых домов загорелось в Кременной ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками во вторник, жертв и пострадавших нет, сообщил глава администрации... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:52
2024-10-02T12:52
2024-10-02T13:01
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
республика саха (якутия)
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Несколько жилых домов загорелось в Кременной ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками во вторник, жертв и пострадавших нет, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Вчера в нашем городе Кременная произошло возгорание жилых домостроений. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стал обстрел со стороны Вооруженных сил Украины", - написал Третьяков. Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали в том числе военнослужащие ВС РФ, которые обеспечили подвоз воды. По словам Третьякова, обошлось без пострадавших и жертв.
https://ria.ru/20241002/khersonskaya-1975917169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Кременной из-за обстрела загорелись несколько домов
В Кременной из-за украинского обстрела загорелись несколько жилых домов