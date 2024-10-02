https://ria.ru/20241002/krapivnoe-1975929370.html

В белгородском селе при обстреле погиб мирный житель

В белгородском селе при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 02.10.2024

В белгородском селе при обстреле погиб мирный житель

Мирный житель погиб, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали при обстреле со стороны Украины села Крапивное Шебекинского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:00

2024-10-02T13:00

2024-10-02T13:10

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали при обстреле со стороны Украины села Крапивное Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП... Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей", – написал Гладков.Губернатор добавил, что девочка 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы после оказания медицинской помощи будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Её маму в тяжёлом состоянии медики доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода."Девочку трех лет с закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маму с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241002/kremennaja-1975927905.html

https://ria.ru/20241002/politolog-1975913338.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины