https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html

Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей

Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей - РИА Новости, 02.10.2024

Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей

Скандально известный блогер Сергей Косенко, который ранее снял видео, на котором бросает младенца в сугроб, задолжал налоговой более 303 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:24

2024-10-02T08:24

2024-10-02T08:24

шоубиз

россия

александр бастрыкин

сергей жорин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, который ранее снял видео, на котором бросает младенца в сугроб, задолжал налоговой более 303 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным на 30 сентября, задолженность Косенко составляет 303 270 рублей", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным системы "БИР-Аналитик", за компанией ООО "Продюсерский центр Сергея Косенко" числится в 2024 году налоговая задолженность более чем на 3 миллиона рублей. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Косенко. Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка. В сентябре на Косенко был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

https://ria.ru/20240119/bloger-1922368021.html

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html

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россия, александр бастрыкин, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)