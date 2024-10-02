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В Копенгагене назвали причину взрывов у израильского посольства
В Копенгагене назвали причину взрывов у израильского посольства - РИА Новости, 02.10.2024
В Копенгагене назвали причину взрывов у израильского посольства
Полиция Копенгагена сообщила, что взрывы у посольства Израиля были вызваны двумя ручными гранатами, отметив, что пока нельзя утверждать, что целью нападения... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:04
2024-10-02T16:04
2024-10-02T16:04
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция Копенгагена сообщила, что взрывы у посольства Израиля были вызваны двумя ручными гранатами, отметив, что пока нельзя утверждать, что целью нападения было здание посольства. Полиция в среду утром сообщала в соцсети X, что два взрыва произошли неподалёку от посольства Израиля в Копенгагене, на месте ведётся расследование. Правоохранители заявили, что информация о пострадавших не поступала. Как сообщил телеканал TV2, полиция Дании усилила меры безопасности в районе посольства. Ведомство при этом заявило, что ещё рано делать выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля. Позднее полиция сообщила о задержании троих человек в связи со взрывами. "По нашей предварительной оценке, (взрывы) были вызваны двумя ручными гранатами... Мы не можем с уверенностью заявить, что посольство было или не было целью", - приводит слова инспектора столичной полиции Йенса Йесперсена телерадиокомпания DR. Правоохранители также отметили, что взрывы произошли примерно в 100 метрах от посольства и из-за них было повреждено соседнее с посольством здание. Йесперсен добавил, что тремя задержанными оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Полиция пока не может установить, действовали ли они самостоятельно или по чьему-то заказу. Предполагается, что двое из задержанных предстанут перед судом в четверг по обвинению в незаконном владении оружием.
https://ria.ru/20241002/daniya-1975894482.html
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в мире, израиль, копенгаген, дания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, происшествия
В мире, Израиль, Копенгаген, Дания, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Происшествия
В Копенгагене назвали причину взрывов у израильского посольства
Полиция Копенгагена: взрывы у израильского посольства вызваны двумя гранатами