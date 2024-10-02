https://ria.ru/20241002/kobakhidze-1975985012.html

Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США

Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США - РИА Новости, 02.10.2024

Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США

Отношения между Грузией и США будут фундаментально перезагружены после того, как в обеих странах состоятся выборы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

в мире

грузия

сша

украина

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Грузией и США будут фундаментально перезагружены после того, как в обеих странах состоятся выборы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года. "Мы концентрированы на выборах. Выборы проводятся и в США. До конца года тот режим отношений, который нам не нравится, будет сохраняться на определенном уровне. Мы уверены, что в следующем году начнется качественная и фундаментальная перезагрузка отношений после того, как завершатся выборы как в одной, так и в другой стране. Особенно это произойдет после того, как завершится война на Украине", - заявил премьер на брифинге. Глава правительства выразил уверенность, что военный конфликт на Украине завершится в первой половине следующего года. Кобахидзе добавил, что Грузия ждет соответствующих шагов от американской стороны в связи с перезагрузкой отношений. Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии - должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал о необходимости перезагрузки отношений с США. После проведенной встречи с американским послом премьер сообщил, что Грузия может пересмотреть отношения с США, если американская сторона примет очередное решение о введении санкций.

https://ria.ru/20240926/kobahidze-1974749291.html

https://ria.ru/20240811/gruziya-1965524339.html

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сша

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в мире, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе