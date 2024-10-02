https://ria.ru/20241002/kobakhidze-1975985012.html
Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США
Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США - РИА Новости, 02.10.2024
Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США
Отношения между Грузией и США будут фундаментально перезагружены после того, как в обеих странах состоятся выборы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Грузией и США будут фундаментально перезагружены после того, как в обеих странах состоятся выборы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года. "Мы концентрированы на выборах. Выборы проводятся и в США. До конца года тот режим отношений, который нам не нравится, будет сохраняться на определенном уровне. Мы уверены, что в следующем году начнется качественная и фундаментальная перезагрузка отношений после того, как завершатся выборы как в одной, так и в другой стране. Особенно это произойдет после того, как завершится война на Украине", - заявил премьер на брифинге. Глава правительства выразил уверенность, что военный конфликт на Украине завершится в первой половине следующего года. Кобахидзе добавил, что Грузия ждет соответствующих шагов от американской стороны в связи с перезагрузкой отношений. Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии - должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал о необходимости перезагрузки отношений с США. После проведенной встречи с американским послом премьер сообщил, что Грузия может пересмотреть отношения с США, если американская сторона примет очередное решение о введении санкций.
https://ria.ru/20240926/kobahidze-1974749291.html
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в мире, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, США, Украина, Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе заявил о фундаментальной перезагрузке отношений с США
Кобахидзе: отношения между Грузией и США будут перезагружены после выборов
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Отношения между Грузией и США будут фундаментально перезагружены после того, как в обеих странах состоятся выборы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года.
"Мы концентрированы на выборах. Выборы проводятся и в США. До конца года тот режим отношений, который нам не нравится, будет сохраняться на определенном уровне. Мы уверены, что в следующем году начнется качественная и фундаментальная перезагрузка отношений после того, как завершатся выборы как в одной, так и в другой стране. Особенно это произойдет после того, как завершится война на Украине", - заявил премьер на брифинге.
Глава правительства выразил уверенность, что военный конфликт на Украине
завершится в первой половине следующего года.
Кобахидзе добавил, что Грузия ждет соответствующих шагов от американской стороны в связи с перезагрузкой отношений.
Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии - должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал о необходимости перезагрузки отношений с США. После проведенной встречи с американским послом премьер сообщил, что Грузия может пересмотреть отношения с США, если американская сторона примет очередное решение о введении санкций.