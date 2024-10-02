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Посол КНР в России заявил о взаимодополняемости экономик двух стран - РИА Новости, 02.10.2024
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09:45 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/knr-1975881254.html
Посол КНР в России заявил о взаимодополняемости экономик двух стран
Посол КНР в России заявил о взаимодополняемости экономик двух стран - РИА Новости, 02.10.2024
Посол КНР в России заявил о взаимодополняемости экономик двух стран
Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные возможности для сотрудничества, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:45
2024-10-02T09:45
экономика
китай
россия
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные возможности для сотрудничества, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные потенциальные возможности сотрудничества", - сказал он. "Китай вот уже 14 лет остаётся крупнейшим торговым партнёром России. В 2023 г стороны преодолели влияние негативных внешних факторов и досрочно выполнили поставленную главами государств задачу довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов. Его объём достиг рекордной отметки в 240,1 млрд долларов. Доля расчётов в национальных валютах достигла 90%. В период с января по август текущего года торговый оборот между Китаем и Россией достиг 158,47 млрд долларов, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, за период с января по август 2024 года Китай ввез в Россию товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 0,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,2%, составив 86,558 миллиарда долларов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html
https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html
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экономика, китай, россия, чжан ханьхуэй
Экономика, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в России заявил о взаимодополняемости экономик двух стран

Посол КНР в РФ: взаимодополняемость экономик помогает двум странам сотрудничать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные возможности для сотрудничества, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные потенциальные возможности сотрудничества", - сказал он.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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"Китай вот уже 14 лет остаётся крупнейшим торговым партнёром России. В 2023 г стороны преодолели влияние негативных внешних факторов и досрочно выполнили поставленную главами государств задачу довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов. Его объём достиг рекордной отметки в 240,1 млрд долларов. Доля расчётов в национальных валютах достигла 90%. В период с января по август текущего года торговый оборот между Китаем и Россией достиг 158,47 млрд долларов, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, за период с января по август 2024 года Китай ввез в Россию товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 0,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,2%, составив 86,558 миллиарда долларов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ЭкономикаКитайРоссияЧжан Ханьхуэй
 
 
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