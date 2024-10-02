https://ria.ru/20241002/kitay-1975856221.html

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира - РИА Новости, 02.10.2024

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:00

2024-10-02T05:00

2024-10-02T06:28

китай

россия

си цзиньпин

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946338475_0:288:3128:2048_1920x0_80_0_0_6b08a5bf203ea1032e3c39b2b9c96063.jpg

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что готов расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией."Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы использовать 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность твердо гарантировать направление двусторонних отношений, непрерывно расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией, совместно содействовать качественному развитию и модернизации двух стран, вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире, а также способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое приводит Центральное телевидение Китая.Он добавил, что с самого момента установления дипломатических отношений 75 лет назад обе стороны, исходя из коренных интересов двух стран и их народов, а также на основе глубокого обобщения исторического опыта, способствовали постоянному улучшению и совершенствованию китайско-российских отношений, а "долговременное добрососедство, всестороннее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество стали основными характерными чертами двусторонних отношений".Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, си цзиньпин, в мире, владимир путин