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Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира - РИА Новости, 02.10.2024
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира
Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:00
2024-10-02T05:00
2024-10-02T06:28
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что готов расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией."Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы использовать 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность твердо гарантировать направление двусторонних отношений, непрерывно расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией, совместно содействовать качественному развитию и модернизации двух стран, вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире, а также способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое приводит Центральное телевидение Китая.Он добавил, что с самого момента установления дипломатических отношений 75 лет назад обе стороны, исходя из коренных интересов двух стран и их народов, а также на основе глубокого обобщения исторического опыта, способствовали постоянному улучшению и совершенствованию китайско-российских отношений, а "долговременное добрососедство, всестороннее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество стали основными характерными чертами двусторонних отношений".Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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китай, россия, си цзиньпин, в мире, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов внести вклад в поддержание мира
Си Цзиньпин: Китай готов расширять прагматическое сотрудничество с Россией
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что готов расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией.
"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы использовать 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность твердо гарантировать направление двусторонних отношений, непрерывно расширять всестороннее прагматическое сотрудничество между Китаем и Россией, совместно содействовать качественному развитию и модернизации двух стран, вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире, а также способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что с самого момента установления дипломатических отношений 75 лет назад обе стороны, исходя из коренных интересов двух стран и их народов, а также на основе глубокого обобщения исторического опыта, способствовали постоянному улучшению и совершенствованию китайско-российских отношений, а "долговременное добрососедство, всестороннее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество стали основными характерными чертами двусторонних отношений".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.