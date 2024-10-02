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Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса
Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса - РИА Новости, 02.10.2024
Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса
Китай выступает за устранение первопричин украинского кризиса, включая расширение НАТО на Восток, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:51
2024-10-02T03:51
2024-10-02T04:05
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Китай выступает за устранение первопричин украинского кризиса, включая расширение НАТО на Восток, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Особенно важно, что КНР выступает за устранение истинных причин кризиса, в числе которых, как известно, расширение НАТО на Восток, создание Западом на Украине антироссийского военного плацдарма, линия киевских властей на истребление в стране всего русского, включая язык, образование, культуру, православную церковь", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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в мире, китай, восток, россия, игорь моргулов, нато
В мире, Китай, Восток, Россия, Игорь Моргулов, НАТО
Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса
Посол Моргулов: КНР выступает за устранение первопричин украинского кризиса