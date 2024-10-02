https://ria.ru/20241002/kitay-1975849105.html
Китай против навязывания Западом своей гегемонии, заявил посол России
Китай против навязывания Западом своей гегемонии, заявил посол России - РИА Новости, 02.10.2024
Китай против навязывания Западом своей гегемонии, заявил посол России
Пекин против навязывания Западом своей гегемонии, руководствуется этим в подходе к Украине, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:33
2024-10-02T02:33
2024-10-02T02:55
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Пекин против навязывания Западом своей гегемонии, руководствуется этим в подходе к Украине, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Сбалансированные подходы Пекина к ситуации на Украине обусловлены его неприятием навязывания Западом где бы то ни было своей гегемонии, стремления добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с "авторитарными режимами". В этом наши и китайские подходы абсолютно совпадают", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241001/kitay-1975640781.html
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в мире, пекин, украина, россия, игорь моргулов, китай
В мире, Пекин, Украина, Россия, Игорь Моргулов, Китай
Китай против навязывания Западом своей гегемонии, заявил посол России
Посол Моргулов: подходы России и Китая к Украине совпадают
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Пекин против навязывания Западом своей гегемонии, руководствуется этим в подходе к Украине, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Сбалансированные подходы Пекина к ситуации на Украине обусловлены его неприятием навязывания Западом где бы то ни было своей гегемонии, стремления добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с "авторитарными режимами". В этом наши и китайские подходы абсолютно совпадают", - заявил Моргулов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.