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В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции - РИА Новости, 02.10.2024
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13:25 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kishinev-1975922974.html
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции - РИА Новости, 02.10.2024
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции
Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" вышли в среду в Кишиневе на одиночные пикеты против европейской интеграции, сообщил лидер молодежного крыла... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:25
2024-10-02T13:25
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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" вышли в среду в Кишиневе на одиночные пикеты против европейской интеграции, сообщил лидер молодежного крыла блока Юрий Витнянский. "Молодые активисты снова вышли на одиночные пикеты против навязываемой нам европейской интеграции. Сегодня юноши и девушки борются за право самостоятельно определять будущее своей страны", - написал в своем Telegram-канале Витнянский. Он отметил, что для молодые люди выступают за суверенитет страны, за сохранение ее уникальности, а также против навязывания чужих стандартов и ценностей. "Для нас важно, чтобы решения, касающиеся национальных интересов, принимались внутри страны, а не на референдуме по изменению конституции в угоду Западу, не под внешним давлением. У нашей страны многовековая история, традиции и вера, которые передаются из поколения в поколение. Все это в век глобализации Запад пытается подменить ЛГБТ*-идеями (ЛГБТ* движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), разрывая нашу церковь, подменяя понятия равенства и братства", - подчеркнул Витнянский. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html
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в мире, кишинев, илан шор, игорь додон, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Илан Шор, Игорь Додон, Россия, Молдавия
В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции

В Кишиневе блок "Победа" вышел на пикеты против европейской интеграции

© SputnikОдиночный пикет в защиту суверенитета Молдовы в Кишиневе
Одиночный пикет в защиту суверенитета Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Sputnik
Одиночный пикет в защиту суверенитета Молдовы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока "Победа" вышли в среду в Кишиневе на одиночные пикеты против европейской интеграции, сообщил лидер молодежного крыла блока Юрий Витнянский.
"Молодые активисты снова вышли на одиночные пикеты против навязываемой нам европейской интеграции. Сегодня юноши и девушки борются за право самостоятельно определять будущее своей страны", - написал в своем Telegram-канале Витнянский.
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока Победа провели в Кишиневе марш против евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Он отметил, что для молодые люди выступают за суверенитет страны, за сохранение ее уникальности, а также против навязывания чужих стандартов и ценностей.
"Для нас важно, чтобы решения, касающиеся национальных интересов, принимались внутри страны, а не на референдуме по изменению конституции в угоду Западу, не под внешним давлением. У нашей страны многовековая история, традиции и вера, которые передаются из поколения в поколение. Все это в век глобализации Запад пытается подменить ЛГБТ*-идеями (ЛГБТ* движение запрещено в РФ как экстремистское – ред.), разрывая нашу церковь, подменяя понятия равенства и братства", - подчеркнул Витнянский.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.
*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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В миреКишиневИлан ШорИгорь ДодонРоссияМолдавия
 
 
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