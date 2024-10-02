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"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали диверсионные группы израильской армии и ведут прямое боестолкновение в одном из поселений, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:54
2024-10-02T20:54
2024-10-02T20:54
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали диверсионные группы израильской армии и ведут прямое боестолкновение в одном из поселений, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления вступили в бой с силами враждебного Израиля во время их рейда на востоке поселения Марун ар-Рас, применив автоматическое оружие и ракеты",- написано в заявлении. Согласно заявлению, бой продолжается, среди израильских военных есть убитые и раненые. Тем временем в приграничном поселении Штула бойцы сопротивления организовали засаду и атаковал ракетам группу израильских военных.
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
В Ливане бойцы "Хезболлы" атаковали диверсионные группы израильской армии