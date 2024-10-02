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"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
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20:54 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1976040117.html
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали диверсионные группы израильской армии и ведут прямое боестолкновение в одном из поселений, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:54
2024-10-02T20:54
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали диверсионные группы израильской армии и ведут прямое боестолкновение в одном из поселений, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления вступили в бой с силами враждебного Израиля во время их рейда на востоке поселения Марун ар-Рас, применив автоматическое оружие и ракеты",- написано в заявлении. Согласно заявлению, бой продолжается, среди израильских военных есть убитые и раненые. Тем временем в приграничном поселении Штула бойцы сопротивления организовали засаду и атаковал ракетам группу израильских военных.
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
"Хезболла" атаковала диверсионные группы израильской армии в Ливане

В Ливане бойцы "Хезболлы" атаковали диверсионные группы израильской армии

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали диверсионные группы израильской армии и ведут прямое боестолкновение в одном из поселений, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления вступили в бой с силами враждебного Израиля во время их рейда на востоке поселения Марун ар-Рас, применив автоматическое оружие и ракеты",- написано в заявлении.
Согласно заявлению, бой продолжается, среди израильских военных есть убитые и раненые.
Тем временем в приграничном поселении Штула бойцы сопротивления организовали засаду и атаковал ракетам группу израильских военных.
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В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Ливан
 
 
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