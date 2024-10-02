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В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.10.2024
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14:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/khezbolla-1975939179.html
В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ
В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.10.2024
В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ
Столкновения между бойцами ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне - "только начало", бойцы движения... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:09
2024-10-02T14:09
в мире
израиль
ливан
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Столкновения между бойцами ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне - "только начало", бойцы движения готовы к противостоянию, а его система командования "в порядке", заявил в среду представитель "Хезболлах" по связям со СМИ Мухаммад Афиф. Ранее в среду "Хезболлах" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенных пунктов Одайсе и Марун-эр-Рас на юге страны. "То, что произошло сегодня в Масгаф-Ааме, Марун-эр-Расе и Адейсе, - это только начало, и наши бойцы сопротивления полностью готовы к противостоянию с врагом, и я говорю всем, что сопротивление и система командования и контроля в порядке", - сказал Афиф журналистам. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/khezbolla-1975802388.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975649448.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ

Хезболла назвала столкновение с Израилем в приграничной зоне только началом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Столкновения между бойцами ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне - "только начало", бойцы движения готовы к противостоянию, а его система командования "в порядке", заявил в среду представитель "Хезболлах" по связям со СМИ Мухаммад Афиф.
Ранее в среду "Хезболлах" впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии у населенных пунктов Одайсе и Марун-эр-Рас на юге страны.
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"То, что произошло сегодня в Масгаф-Ааме, Марун-эр-Расе и Адейсе, - это только начало, и наши бойцы сопротивления полностью готовы к противостоянию с врагом, и я говорю всем, что сопротивление и система командования и контроля в порядке", - сказал Афиф журналистам.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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