В "Хезболле" заявили о готовности противостоять ЦАХАЛ
Хезболла назвала столкновение с Израилем в приграничной зоне только началом
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Столкновения между бойцами ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничной зоне - "только начало", бойцы движения готовы к противостоянию, а его система командования "в порядке", заявил в среду представитель "Хезболлах" по связям со СМИ Мухаммад Афиф.
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"То, что произошло сегодня в Масгаф-Ааме, Марун-эр-Расе и Адейсе, - это только начало, и наши бойцы сопротивления полностью готовы к противостоянию с врагом, и я говорю всем, что сопротивление и система командования и контроля в порядке", - сказал Афиф журналистам.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.