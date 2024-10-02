Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием
Илон Макс заявил, что не выдержит четырех лет Харрис на посту президента США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она одержит победу на грядущих президентских выборах.
"Я не смогу видеть и слушать Камалу и (кандидата в вице-президенты США от демократов Тима) Уолца в течение четырех лет. Это будет жестокое и необычное наказание!" - написал он.
По мнению бизнесмена, экс-президент США Дональд Трамп обязан добиться переизбрания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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