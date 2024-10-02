https://ria.ru/20241002/kharris-1975912360.html

Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием

Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием - РИА Новости, 02.10.2024

Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:00

2024-10-02T12:00

2024-10-02T12:00

в мире

сша

камала харрис

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она одержит победу на грядущих президентских выборах. "Я не смогу видеть и слушать Камалу и (кандидата в вице-президенты США от демократов Тима) Уолца в течение четырех лет. Это будет жестокое и необычное наказание!" - написал он. По мнению бизнесмена, экс-президент США Дональд Трамп обязан добиться переизбрания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975739278.html

https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, камала харрис, илон маск, дональд трамп