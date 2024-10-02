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Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием - РИА Новости, 02.10.2024
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12:00 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kharris-1975912360.html
Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием
Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием - РИА Новости, 02.10.2024
Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием
Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:00
2024-10-02T12:00
в мире
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камала харрис
илон маск
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она одержит победу на грядущих президентских выборах. "Я не смогу видеть и слушать Камалу и (кандидата в вице-президенты США от демократов Тима) Уолца в течение четырех лет. Это будет жестокое и необычное наказание!" - написал он. По мнению бизнесмена, экс-президент США Дональд Трамп обязан добиться переизбрания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975739278.html
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в мире, сша, камала харрис, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием

Илон Макс заявил, что не выдержит четырех лет Харрис на посту президента США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она одержит победу на грядущих президентских выборах.
"Я не смогу видеть и слушать Камалу и (кандидата в вице-президенты США от демократов Тима) Уолца в течение четырех лет. Это будет жестокое и необычное наказание!" - написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев
Вчера, 08:00
По мнению бизнесмена, экс-президент США Дональд Трамп обязан добиться переизбрания.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
29 сентября, 16:17
 
В миреСШАКамала ХаррисИлон МаскДональд Трамп
 
 
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