https://ria.ru/20241002/khankhuey-1975872694.html

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая выдержали испытание временем

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая выдержали испытание временем - РИА Новости, 02.10.2024

Чжан Ханьхуэй: отношения России и Китая выдержали испытание временем

В октябре исполняется 75 лет со дня создания Нового Китая и 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Советский Союз признал... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:00

2024-10-02T10:00

2024-10-02T10:00

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атр

чжан ханьхуэй

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В октябре исполняется 75 лет со дня создания Нового Китая и 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Советский Союз признал Китайскую Народную Республику 2 октября 1949 года, на следующий день после ее провозглашения, и стал первой страной, с которой Пекин установил дипломатические отношения. За прошедшие годы Москва и Пекин стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы, считает посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. О том, как наши страны отмечают двойной юбилей, с ним побеседовал корреспондент РИА Новости Дмитрий Собиев.– Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, чтобы ответить на наши вопросы. Какие мероприятия пройдут в рамках празднования юбилея?– Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга. Отношения между ними выдержали испытания переменчивой международной обстановкой и стали образцом взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между крупными державами и соседями.В начале года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями, особо отметив, что празднование 75-летия установления дипломатических отношений должно стать возможностью для направления китайско-российские отношения по правильному пути устойчивого и долгосрочного развития. В ходе визита президента Путина в Китай в мае этого года главы двух государств подписали "Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами" и присутствовали на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и открытия годов культуры Китая и России. Вышла в свет русскоязычная версия книги "Послы вспоминают… Незабываемые годы российско-китайских отношений", состоялся торжественный прием по случаю 75-летия установления дипломатических отношений, организованный Китайским народным обществом дружбы с заграницей, Национальный центр исполнительских искусств Китая провел концерт в России, посольство Китая в России и Общество российско-китайской дружбы организовали приемы и концерты, посвященные 75-летию основания Нового Китая и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Наши страны также планируют провести форум молодежи, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, пригласить китайских и российских космонавтов для съемки праздничного видеоролика, организовать фотовыставку и другие мероприятия. Посольство Китая в России активно готовит конкурс короткометражных видео "Ветер из Китая", конкурс китайской национальной живописи гохуа "Кубок посла Китая" и другие события. Мы с удовольствием приглашаем представителей различных кругов общества обеих стран активно участвовать в вышеупомянутых мероприятиях и вместе разделить радость 75-летней годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Уверен, что эти мероприятия непременно будут способствовать сближению сердец наших народов и углублению традиционной дружбы между ними.– За годы, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши страны пережили немало невзгод и превратностей судьбы, но также добились ощутимых успехов. Какие результаты, на ваш взгляд, самые важные? В каком направлении будут далее развиваться российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия?– За 75 лет китайско-российские отношения прошли незаурядный путь. Благодаря усилиям сторон, они продемонстрировали большую устойчивость и обширные перспективы. Прежде всего, стороны прилагают неустанные усилия к развитию двусторонних отношений. Руководствуясь духом вечной дружбы и добрососедства, всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, Китай и Россия вывели двусторонние связи на беспрецедентно высокий уровень и встали на новый путь взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения, добрососедства между большими странами и соседями. С вступлением в Новую эпоху, председатель Си Цзиньпин и президент Путин поддерживают тесные контакты, непрерывно углубляется политическое доверие между двумя странами, а пароход российско-китайских отношений смело идет своим курсом, невзирая на волны. Во-вторых, динамично развивается практическое сотрудничество. Большая устойчивость и взаимодополняемость экономик Китая и России дают огромные потенциальные возможности сотрудничества. В последние годы практическое сотрудничество двух стран выдержало внешнее давление и продемонстрировало такие особенности, как базовая устойчивость, достаточные движущие силы и мощная взаимодополняемость. Об этом говорит, во-первых, существенный рост товарооборота. Китай вот уже 14 лет остается крупнейшим торговым партнером России. В 2023 году стороны преодолели влияние негативных внешних факторов и досрочно выполнили поставленную главами государств задачу довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов. Его объем достиг рекордной отметки в 240,1 миллиарда долларов. Доля расчетов в национальных валютах достигла 90%. В период с января по август текущего года торговый оборот между Китаем и Россией достиг 158,5 миллиарда долларов, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во-вторых, непрерывно улучшается структура товарооборота. Проявляется роль энергоносителей как стабилизирующего фактора торговли. Все больше сельскохозяйственной продукции из России попадает на столы китайского потребителя, а китайские автомобили, бытовая техника и другие товары входят в быт россиян. В-третьих, последовательно реализуются совместные проекты. Благополучно идет реализация крупных совместных проектов в таких сферах, как энергетика, химическая промышленность, авиация и космонавтика, транспорт и инфраструктура. Запущено сообщение по автомобильному трансграничному мосту в Хэйхэ и железнодорожному мосту в Тунцзяне, которые превратились в мосты дружбы и развития, приносящие пользу народам двух стран. В-четвертых, бурно развивается сотрудничество между предприятиями и регионами. Резко возросло число взаимных визитов делегаций предприятий и регионов двух стран, а компании с китайским капиталом изучают возможность локализации производства в России. В мае 2024 года в Харбине успешно прошла восьмая китайско-российская выставка ЭКСПО и четвертый китайско-российский форум регионального сотрудничества, которые стали яркой визитной карточкой двустороннего торгово-экономического сотрудничества.Крепнет дружба, передаваемая из поколения в поколение. Китай и Россия – страны с великой культурой. Культурное сотрудничество наших стран имеет давнюю историю и крепкий фундамент отношений. Еще в 1956 году было подписано "Соглашение о культурном сотрудничестве между КНР и СССР". Стороны обменялись произведениями искусства, прошли перекрестные гастроли творческих коллективов. В 2000 году была сформирована китайско-российская комиссия по гуманитарному сотрудничеству, которая стала первым в Китае механизмом на уровне вице-премьера по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. С момента учреждения этой комиссии на ежегодной основе проводится заседание, на котором стороны обозначают направления двустороннего гуманитарного сотрудничества и координируют работу по реализации намеченных задач. За двадцать с лишним лет деятельность комиссии непрерывно расширялась: от образования, культуры, здравоохранения и спорта до туризма, СМИ, кино, взаимодействия архивных служб, молодежной политики. Формы сотрудничества становятся более разнообразными, растет и число знаковых проектов. С 2006 года стороны на государственном уровне проводят тематические перекрестные годы в сфере гуманитарного сотрудничества, такие как годы страны, языка, год молодежных обменов, год туризма, год СМИ, год регионального сотрудничества, год науки и технологий, год физкультуры и спорта и идущие сейчас перекрестные годы культуры – все это стало мощным импульсом для развития двустороннего гуманитарного сотрудничества в различных сферах. В последние годы наши страны проводят перекрестные культурные фестивали, кинофестивали, культурные форумы, концерты, обмениваются гастролями и выставками, участвуют в международных культурных фестивалях и конкурсах друг друга, проводят богатые по содержанию культурные мероприятия, а обмены и сотрудничество двух стран в сфере культуры достигли беспрецедентного уровня, что стало мощным стимулом для укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами Китая и России, и укрепило базу передающейся из поколения в поколение дружбы.Тесное стратегическое взаимодействие дает свой эффект. Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и участниками таких региональных и международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, неустанно продвигают многополярность мира и демократизацию международных отношений. Стороны выступают за и претворяют в жизнь истинный мультилатерализм, вносят больше стабильности и позитивной энергии в сложную международную обстановку и проявляют ответственность крупных держав в продвижении реформирования глобальной системы управления.Семидесятипятилетний летний юбилей ознаменовал собой новый уровень китайско-российских отношений и в то же время стал для них новым стартом. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны используют его как повод для дальнейшего укрепления сопряжения стратегий развития, будут последовательно обогащать двустороннее сотрудничество на благо народов двух стран. Президент Путин заявил, что развитие российско-китайских отношений не является конъюнктурным решением, и Россия стремится последовательно расширять сотрудничество с Китаем, способствовать построению более справедливого мирового порядка. Мы верим, что как бы ни изменялась мировая обстановка, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, станут лишь более зрелыми, устойчивыми, глубокими, и принесут народам наших стран больше пользы и позволят нам сделать еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире.– В этом году в Казани пройдет саммит БРИКС. Есть информация, что председатель КНР Си Цзиньпин помимо участия в нем проведет и двустороннюю встречу с российским руководством. Что будет главной темой этого визита?– Саммит в Казани – это первый саммит БРИКС после его исторического расширения, он имеет особое значение и вызывает большой интерес в мире. В настоящее время Китай и Россия обсуждают детали участия китайской стороны в саммите. Как один из "двух двигателей", Китай будет всемерно поддерживать российское председательство, в том числе путем распространения духа БРИКС, характеризующегося открытостью, инклюзивностью и взаимовыгодным сотрудничеством, а также содействия успешному прохождению саммита. Мы бы также хотели использовать саммит в Казани как возможность для укрепления сотрудничества со всеми странами БРИКС и повышения роли "Глобального Юга" в мире, а также для продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, и формирования глобального сообщества единой судьбы человечества. После расширения БРИКС на долю этой организации приходится почти половина населения Земли и четверть мировой экономики, поэтому необходимо эффективно использовать ресурсные и рыночные преимущества "Большого БРИКС", стремиться к качественному росту практического сотрудничества в рамках организации.– Откровенно говоря, проблема трансграничных расчетов сейчас является камнем преткновения в двусторонних торгово-экономических отношениях. Стороны постоянно говорят о стремлении решить эту проблему путем дружеских консультаций, но результата пока не видно. Сможет ли предстоящий визит, на ваш взгляд, способствовать более активной позиции сторон по данному вопросу?– Китайско-российское сотрудничество в финансовой сфере – это важная составная часть двустороннего практического сотрудничества и его надежный гарант. В последние годы существенно выросла доля национальных валют в расчётах между Китаем и Россией. Финансовые учреждения наших стран усердно трудятся, чтобы обеспечить рыночные потребности сторон в плане торговых расчетов, управления активами, страхования и так далее. Соответствующие учреждения прилагают все усилия к скорейшему решению проблем, возникающих из-за санкций со стороны третьих стран.– Лидеры Китая и России неоднократно заявляли о стремлении защитить свой суверенитет, обеспечить стабильность и безопасность в АТР и во всем мире. С какими инициативами в сфере безопасности могут выступить стороны, какие проводятся совместные операции? Могут ли вооруженные силы наших стран выступить стабилизатором геополитической обстановки?– Соединенные Штаты, игнорируя стремление стран АТР к миру и стабильности, проводят гегемонистскую политику, стремятся к реализации так называемой индо-тихоокеанской стратегии и созданию закрытого эксклюзивного блока с тем, чтобы втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов. Все это оказывает серьезное влияние на стратегический баланс в регионе, усугубляет региональную напряженность, вызывает широкую озабоченность и решительный протест у мирового сообщества. У Китая и России в АТР имеются широкая общность интересов и схожая оценка ситуации в регионе. Перед лицом агрессивной политики США стороны тесно координируют свои позиции, укрепляют стратегическое взаимодействие, конкретными делами обеспечивают свою национальную безопасность, а также безопасность и стабильность в регионе, наполняют "позитивной энергией" беспокойный и нестабильный АТР.Мы живем во времена, когда изменения в мире, смена исторических эпох проявляются в невиданных доселе формах, вспыхивают очаги региональной напряженности, учащаются региональные конфликты, традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности накладываются друг на друга, усугубляются дефицит мира, дефицит развития, дефицит безопасности и дефицит управления. Председатель Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобальной безопасности, которая призывает приспособиться к глубоким изменениям международной обстановки в духе солидарности, подходить к сложным вызовам в сфере безопасности с позиций взаимной выгоды, а также консолидирует международный консенсус стремления к общей безопасности через солидарность и сотрудничество, предлагает китайский путь противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности. Эта инициатива нашла широкую поддержку многих государств мира, в том числе и России. Перед лицом внешних угроз и вызовов Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие в условиях меняющейся системы международной безопасности, выступают за многополярное развитие мира и против вмешательства внешних сил в дела суверенных государств. Стороны прилагают усилия к разрешению проблем глобальной и региональной безопасности, работают посредниками в международных конфликтах и таких горячих точках, как Афганистан, Сирия, северокорейская и иранская ядерные проблемы, палестино-израильский конфликт и так далее и выступают надёжной опорой для консолидации международного сообщества ради преодоления временных трудностей, защиты международного равноправия и справедливости.Сотрудничество в военной сфере является важной составной частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В последние годы под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина сотрудничество вооруженных сил Китая и России в различных областях день ото дня углубляется, что непрерывно наполняет двусторонние отношения стратегическим содержанием. Последовательное углубление контактов на высоком уровне, профессиональные обмены, проведение совместных учений, сотрудничество в сфере подготовки кадров и так далее играют позитивную роль в защите общих интересов и обеспечению регионального и глобального мира и стабильности.В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Вооруженные силы Китая и России прилагают усилия по реализации договоренностей лидеров двух стран, усилению стратегических контактов и координации, и углублению взаимного доверия в военной сфере. Наши вооруженные силы работают над претворением в жизнь инициативы по глобальной безопасности и совместной защитой международной справедливости, и вносят свой вклад в защиту международного и регионального мира и стабильности, а также формирование сообщества единой судьбы человечества.– Ранее правительство РФ выступило с призывом к китайским компаниям создавать производства на территории России и приняло ряд мер для привлечения китайского капитала. Например, повышение утильсбора призвано стимулировать китайских автопроизводителей активнее заниматься локализацией производства в России. Однако пока эффект от этих мер невелик. А какие меры принимает посольство КНР, чтобы способствовать выходу китайских компаний на российский рынок? Какие отрасли российской экономики, на ваш взгляд, больше всего нуждаются в китайских инвестициях?– Сотрудничество в сфере автопрома стало блестящим моментом в китайско-российском инвестиционном сотрудничестве. В 2023 году доля автомобилей китайских марок на российском рынке достигла 49%. Китай будет разрабатывать новые модели автомобилей в соответствии с запросами российского рынка и стимулировать интеграцию цепочек производства и поставок двух стран, используя свои преимущества, такие как наличие полноценных производственных цепочек, способность к быстрому переходу на технологии нового поколения, наличие высококвалифицированных профессиональных кадров. В то же время мы также надеемся, что российская сторона будет оказывать поддержку и создавать более благоприятные условия для китайских компаний, в том числе автомобильных, которые инвестируют в российскую экономику.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, китай, россия, атр, чжан ханьхуэй