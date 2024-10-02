https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html

В ярославском зоопарке рассказали о состоянии мамы похищенного кенгуренка

В ярославском зоопарке рассказали о состоянии мамы похищенного кенгуренка - РИА Новости, 02.10.2024

В ярославском зоопарке рассказали о состоянии мамы похищенного кенгуренка

Мама похищенного из зоопарка в Ярославле кенгуренка Кроша нормально чувствует себя и питается, сообщила представитель зоопарка корреспонденту РИА Новости,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:51

2024-10-02T16:51

2024-10-02T16:51

россия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Мама похищенного из зоопарка в Ярославле кенгуренка Кроша нормально чувствует себя и питается, сообщила представитель зоопарка корреспонденту РИА Новости, которая и сама убедилась в том, что животное не выглядит грустным. Родившегося в мае кенгуренка Кроша украли, предположительно, в ночь на 27 сентября. По факту хищения животного из зоопарка полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Официально детали похищения кенгуренка ни зоопарк, ни полиция не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. "Она (мама-кенгуру – ред.) живет как жила. Ощущает отсутствие детеныша, но ей ничего не угрожает, она ест, с ней все в порядке", - рассказала представитель зоопарка. Корреспондент РИА Новости лично убедилась в том, что мама кенгуренка в порядке. Животное нежилось на солнышке, вычесывало шерстку, а потом поело из миски. Мама-кенгуру в вольере не одна, с ней есть еще кенгуру. Посетители зоопарка, подходя к вольеру, обязательно обсуждают историю пропажи Кроша. Выражают сочувствие маме, удивляются, как возможно проникнуть в вольер, учитывая высокий забор. В сувенирной лавке зоопарка можно приобрести магнит с фотографией мамы-кенгуру, но с самим кенгуренком сувениров нет – не успели сделать, пояснила продавец.

https://ria.ru/20240319/kenguru-1934298819.html

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Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, рассказали РИА Новости сотрудники. Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться. 2024-10-02T16:51 true PT0M17S

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россия, ярославль