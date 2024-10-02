https://ria.ru/20241002/kchr-1975975202.html

Темрезов сообщил о строительстве новой школы на 900 мест в селе КЧР

Темрезов сообщил о строительстве новой школы на 900 мест в селе КЧР - РИА Новости, 02.10.2024

Темрезов сообщил о строительстве новой школы на 900 мест в селе КЧР

В селе Дружба Карачаево-Черкесской республики построят школу на 900 мест, она станет одной из самых больших в регионе, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:52

2024-10-02T15:52

2024-10-02T15:52

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

строительство

школы

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В селе Дружба Карачаево-Черкесской республики построят школу на 900 мест, она станет одной из самых больших в регионе, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. "Сейчас в селе более 700 детей обучаются в школе, построенной еще в начале 60-х годов прошлого века. Даже возведенный в 2004 году второй корпус не может полностью решить проблему: корпусы школы уже с трудом вмещают всех учащихся, ведь на протяжении последних лет в Дружбе мы фиксируем уверенный рост рождаемости", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что новое школьное здание будет возводиться по проекту 20-й школы в Черкесске, которая получилась современной, удобной и вместительной. Кроме того, для школы в Дружбе уже выделен участок под строительство, а сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. "Учебное заведение станет не просто школой в привычном понимании, но и настоящим образовательным центром, где будут комфортные условия как для учащихся, так и для педагогов. Кроме того, наши юные земляки смогут развиваться в культурном и спортивном направлениях", - отметил Темрезов. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240923/kchr-1974223018.html

черкесск

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Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов, строительство, школы