https://ria.ru/20241002/katar-1975971356.html
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана - РИА Новости, 02.10.2024
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана
Серьёзное усиление мер безопасности наблюдается на ряде главных трасс в столице Катара Дохе в преддверии визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, передаёт... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:51
2024-10-02T15:51
2024-10-02T15:51
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Серьёзное усиление мер безопасности наблюдается на ряде главных трасс в столице Катара Дохе в преддверии визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, передаёт корреспондент РИА Новости. Силы внутренней безопасности Катара перекрыли трассу, ведущую в северный пригород Люсейль, где пройдут переговоры между главами двух государств, в направлении Люсейля также находится место проведения Третьего саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии. Как сообщило ранее Катарское агентство новостей QNA, президент Ирана прибудет в среду в Доху с официальным визитом для переговоров с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и участия в открытии саммита, где Иран является председателем. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости, что иранский лидер собирается нанести визит в Катар, несмотря на обострение отношений с Израилем, второй обстрел территории которого Иран предпринял накануне.
https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html
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в мире, катар, иран, израиль, масуд пезешкиан
В мире, Катар, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Пезешкиана