https://ria.ru/20241002/katar-1975971356.html

В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана

В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана - РИА Новости, 02.10.2024

В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана

Серьёзное усиление мер безопасности наблюдается на ряде главных трасс в столице Катара Дохе в преддверии визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, передаёт... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:51

2024-10-02T15:51

2024-10-02T15:51

в мире

катар

иран

израиль

масуд пезешкиан

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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Серьёзное усиление мер безопасности наблюдается на ряде главных трасс в столице Катара Дохе в преддверии визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, передаёт корреспондент РИА Новости. Силы внутренней безопасности Катара перекрыли трассу, ведущую в северный пригород Люсейль, где пройдут переговоры между главами двух государств, в направлении Люсейля также находится место проведения Третьего саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии. Как сообщило ранее Катарское агентство новостей QNA, президент Ирана прибудет в среду в Доху с официальным визитом для переговоров с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и участия в открытии саммита, где Иран является председателем. Дипломатический источник подтвердил РИА Новости, что иранский лидер собирается нанести визит в Катар, несмотря на обострение отношений с Израилем, второй обстрел территории которого Иран предпринял накануне.

https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html

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иран

израиль

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в мире, катар, иран, израиль, масуд пезешкиан