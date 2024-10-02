Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ
Bloomberg: Канада и страны Северной Европы создают альянс против России и Китая
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство Блумберг.
"Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст (участникам - ред.) возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности", - говорится в статье.
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Отмечается, что МИД Канады на прошлой неделе организовал встречу с министрами иностранных дел Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании в канадском городе Икалуит с целью обсуждения путей для создания "диалога по безопасности в Арктике". Как сообщила агентству глава канадского МИД Мелани Жоли, страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников".
По словам Жоли, создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо из-за того, что они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете.
Агентство указывает, что подобными мерами правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо также пытается доказать США надежность Канады как партнера в сфере обороны, в особенности в глазах кандидата в президенты США Дональда Трампа, требующего от стран-участниц НАТО увеличения расходов на военные нужды.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе.
Также ранее китайское государственное издание Global Times писало, что Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.