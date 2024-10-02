https://ria.ru/20241002/kanada-1976052860.html

Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ

Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ

Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:01

2024-10-02T23:01

2024-10-02T23:01

россия

канада

сша

мелани жоли

джастин трюдо

дональд трамп

арктический совет

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство Блумберг. "Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст (участникам - ред.) возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности", - говорится в статье. Отмечается, что МИД Канады на прошлой неделе организовал встречу с министрами иностранных дел Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании в канадском городе Икалуит с целью обсуждения путей для создания "диалога по безопасности в Арктике". Как сообщила агентству глава канадского МИД Мелани Жоли, страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников". По словам Жоли, создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо из-за того, что они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете. Агентство указывает, что подобными мерами правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо также пытается доказать США надежность Канады как партнера в сфере обороны, в особенности в глазах кандидата в президенты США Дональда Трампа, требующего от стран-участниц НАТО увеличения расходов на военные нужды. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе. Также ранее китайское государственное издание Global Times писало, что Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974499514.html

https://ria.ru/20240926/knr-1974745292.html

россия

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, сша, мелани жоли, джастин трюдо, дональд трамп, арктический совет, нато, в мире