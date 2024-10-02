Рейтинг@Mail.ru
Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kanada-1976052860.html
Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ
Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ
Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:01
2024-10-02T23:01
россия
канада
сша
мелани жоли
джастин трюдо
дональд трамп
арктический совет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство Блумберг. "Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст (участникам - ред.) возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности", - говорится в статье. Отмечается, что МИД Канады на прошлой неделе организовал встречу с министрами иностранных дел Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании в канадском городе Икалуит с целью обсуждения путей для создания "диалога по безопасности в Арктике". Как сообщила агентству глава канадского МИД Мелани Жоли, страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников". По словам Жоли, создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо из-за того, что они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете. Агентство указывает, что подобными мерами правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо также пытается доказать США надежность Канады как партнера в сфере обороны, в особенности в глазах кандидата в президенты США Дональда Трампа, требующего от стран-участниц НАТО увеличения расходов на военные нужды. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе. Также ранее китайское государственное издание Global Times писало, что Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974499514.html
https://ria.ru/20240926/knr-1974745292.html
россия
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, сша, мелани жоли, джастин трюдо, дональд трамп, арктический совет, нато, в мире
Россия, Канада, США, Мелани Жоли, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Арктический совет, НАТО, В мире
Канада и страны Северной Европы создадут коалицию против России, пишут СМИ

Bloomberg: Канада и страны Северной Европы создают альянс против России и Китая

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия якобы активности России и Китая в Арктическом регионе, передает агентство Блумберг.
"Канада работает с государствами Северной Европы над созданием новой арктической коалиции по безопасности, которая исключит Россию и даст (участникам - ред.) возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности", - говорится в статье.
Остров в Арктике - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
24 сентября, 20:00
Отмечается, что МИД Канады на прошлой неделе организовал встречу с министрами иностранных дел Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании в канадском городе Икалуит с целью обсуждения путей для создания "диалога по безопасности в Арктике". Как сообщила агентству глава канадского МИД Мелани Жоли, страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучение технологий двойного назначения "противников".
По словам Жоли, создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо из-за того, что они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете.
Агентство указывает, что подобными мерами правительство Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо также пытается доказать США надежность Канады как партнера в сфере обороны, в особенности в глазах кандидата в президенты США Дональда Трампа, требующего от стран-участниц НАТО увеличения расходов на военные нужды.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе.
Также ранее китайское государственное издание Global Times писало, что Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Китай начал антидискриминационное расследование в отношении действий Канады
26 сентября, 07:17
 
РоссияКанадаСШАМелани ЖолиДжастин ТрюдоДональд ТрампАрктический советНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала