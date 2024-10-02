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На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане - РИА Новости, 02.10.2024
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03:50 02.10.2024 (обновлено: 11:21 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975870111.html
На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане
На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане - РИА Новости, 02.10.2024
На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане
Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:50
2024-10-02T11:21
соболевский район
камчатка
сергей лебедев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. "Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Судя по видео, одно млекопитающее погибло. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум - поливать их водой. Вытащить в море – никак", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте". Он отметил, что когда начнется прилив, косатки сами уйдут. Лебедев отметил, что прилив в районе ожидается в 21.00 (12.00 мск) "Ситуация очень сложная. Коллеги из Минприроды оповещены. На месте глава района Андрей Воровский", - отметил министр.
https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html
соболевский район
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соболевский район, камчатка, сергей лебедев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Соболевский район, Камчатка, Сергей Лебедев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане

Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане на Камчатке, одна особь погибла

© Сергей Лебедев/ВКонтактеВолонтеры и спасатели пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. 2 октября 2024
Волонтеры и спасатели пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Сергей Лебедев/ВКонтакте
Волонтеры и спасатели пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. 2 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.
"Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Судя по видео, одно млекопитающее погибло. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум - поливать их водой. Вытащить в море – никак", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что когда начнется прилив, косатки сами уйдут. Лебедев отметил, что прилив в районе ожидается в 21.00 (12.00 мск)
"Ситуация очень сложная. Коллеги из Минприроды оповещены. На месте глава района Андрей Воровский", - отметил министр.
Спасение застрявшего в бухте кита - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Загнанный косатками на мель краснокнижный кит ушел в море
25 сентября, 12:18
 
Соболевский районКамчаткаСергей ЛебедевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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