https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975870111.html

На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане

На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане - РИА Новости, 02.10.2024

На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане

Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:50

2024-10-02T03:50

2024-10-02T11:21

соболевский район

камчатка

сергей лебедев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. "Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Судя по видео, одно млекопитающее погибло. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум - поливать их водой. Вытащить в море – никак", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте". Он отметил, что когда начнется прилив, косатки сами уйдут. Лебедев отметил, что прилив в районе ожидается в 21.00 (12.00 мск) "Ситуация очень сложная. Коллеги из Минприроды оповещены. На месте глава района Андрей Воровский", - отметил министр.

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

соболевский район

камчатка

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соболевский район, камчатка, сергей лебедев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)