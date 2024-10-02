На Камчатке группа косаток в отлив застряла на мели в лимане
Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане на Камчатке, одна особь погибла
© Сергей Лебедев/ВКонтактеВолонтеры и спасатели пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. 2 октября 2024
Волонтеры и спасатели пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки. 2 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Группа косаток в отлив застряла на мели в лимане в Соболевском районе Камчатки, спасатели ищут способы им помочь, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.
"Группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Судя по видео, одно млекопитающее погибло. Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи. Первое, что приходит на ум - поливать их водой. Вытащить в море – никак", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что когда начнется прилив, косатки сами уйдут. Лебедев отметил, что прилив в районе ожидается в 21.00 (12.00 мск)
"Ситуация очень сложная. Коллеги из Минприроды оповещены. На месте глава района Андрей Воровский", - отметил министр.
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