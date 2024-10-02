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В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка - РИА Новости, 02.10.2024
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16:46 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/jaroslavl-1975994329.html
В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка
В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка - РИА Новости, 02.10.2024
В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка
Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, и, вероятно, действовал не в одиночку,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:46
2024-10-02T16:46
происшествия
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, и, вероятно, действовал не в одиночку, рассказали РИА Новости работники зоопарка. Родившегося в мае кенгуренка Кроша украли, предположительно, в ночь на 27 сентября. По факту хищения животного из зоопарка полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Официально детали похищения кенгуренка ни зоопарк, ни полиция не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Корреспондент РИА Новости посетила зоопарк, чтобы посмотреть на условия содержания кенгуру. Вольер окружён более чем двухметровым забором-сеткой, довольно плотным. Перелезть такой сложно. "Есть предположение, что он (похититель – ред.) отогнул прутья над калиткой и просто перелез через нее", - рассказал один из сотрудников зоопарка, отметив, что с животными он не работает. В соседнем с вольером контактном зоопарке установлена видеокамера, но, по словам сотрудника, он захватывает только эту территорию. "Но в темноте даже по видеокамерам было бы не видно. Ночью же похитили", - сказал собеседник. Встаёт вопрос, как же в принципе похититель или похитители попали на территорию зоопарка? "Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться", - поведала ещё одна сотрудница. Она рассказала, что все работники зоопарка были очень опечалены исчезновением животного. В зоопарк, по ее словам, приезжало много полиции, опрашивали сотрудников, которые имеют отношение к уходу за животными и к охране. Сама собеседница в этот список не вошла.
https://ria.ru/20240806/kayman-1964387380.html
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Вольер в зоопарке Ярославля, откуда похитили кенгуренка
Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, рассказали РИА Новости сотрудники. Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться.
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происшествия, ярославль, россия
Происшествия, Ярославль, Россия
В ярославском зоопарке рассказали подробности похищения кенгуренка

Похититель кенгуренка Кроша в Ярославле мог пролезть в вольер, отогнув прутья

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Похититель кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле, предположительно, пролез в вольер, отогнув прутья высокого забора, и, вероятно, действовал не в одиночку, рассказали РИА Новости работники зоопарка.
Родившегося в мае кенгуренка Кроша украли, предположительно, в ночь на 27 сентября. По факту хищения животного из зоопарка полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
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Официально детали похищения кенгуренка ни зоопарк, ни полиция не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Корреспондент РИА Новости посетила зоопарк, чтобы посмотреть на условия содержания кенгуру.
Вольер окружён более чем двухметровым забором-сеткой, довольно плотным. Перелезть такой сложно.
"Есть предположение, что он (похититель – ред.) отогнул прутья над калиткой и просто перелез через нее", - рассказал один из сотрудников зоопарка, отметив, что с животными он не работает.
В соседнем с вольером контактном зоопарке установлена видеокамера, но, по словам сотрудника, он захватывает только эту территорию. "Но в темноте даже по видеокамерам было бы не видно. Ночью же похитили", - сказал собеседник.
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Встаёт вопрос, как же в принципе похититель или похитители попали на территорию зоопарка?
"Говорят, что перелезли через забор якобы где-то со стороны парковки. Будто бы их двое было. Один забрал кенгуренка, второй его ждал. Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком - его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться", - поведала ещё одна сотрудница.
Она рассказала, что все работники зоопарка были очень опечалены исчезновением животного. В зоопарк, по ее словам, приезжало много полиции, опрашивали сотрудников, которые имеют отношение к уходу за животными и к охране. Сама собеседница в этот список не вошла.
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