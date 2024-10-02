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Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
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18:50 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1976018339.html
Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя
Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя
Израиль убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:50
2024-10-02T18:50
в мире
ближний восток
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россия
василий небензя
хасан насрулла
оон
хезболла
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся ответственность за эскалацию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
https://ria.ru/20241001/iran-1975815320.html
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в мире, ближний восток, израиль, россия, василий небензя, хасан насрулла, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ближний Восток, Израиль, Россия, Василий Небензя, Хасан Насрулла, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя

Небензя: убийством Насраллы Израиль сознательно пошел на обострение конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся ответственность за эскалацию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Ракетная атака на Израиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Иран начал атаку на Израиль в ответ на гибель Насруллы, заявил КСИР
1 октября, 20:20
 
В миреБлижний ВостокИзраильРоссияВасилий НебензяХасан НасруллаООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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