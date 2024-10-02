https://ria.ru/20241002/izrail-1976018339.html

Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя

Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль сознательно пошел на обострение конфликта, заявил Небензя

Израиль убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:50

2024-10-02T18:50

2024-10-02T18:50

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль убийством лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы сознательно пошёл на обострение конфликта, на Западный Иерусалим ложится вся ответственность за эскалацию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию и её последствия, в том числе для населения Израиля", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

https://ria.ru/20241001/iran-1975815320.html

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в мире, ближний восток, израиль, россия, василий небензя, хасан насрулла, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024