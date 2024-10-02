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Израиль разочарован подходом Гутерреша к конфликту в Газе
Израиль разочарован подходом Гутерреша к конфликту в Газе - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль разочарован подходом Гутерреша к конфликту в Газе
Израиль разочарован подходом генсека ООН Антониу Гутерреша к конфликту в Газе и его реакцией на атаку Ирана на Израиль, заявил постпред страны при всемирной... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:10
2024-10-02T17:10
2024-10-02T17:10
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ООН, 2 окт - РИА Новости. Израиль разочарован подходом генсека ООН Антониу Гутерреша к конфликту в Газе и его реакцией на атаку Ирана на Израиль, заявил постпред страны при всемирной организации Дэнни Данон, комментируя признание Гутерреша персоной non grata. "Мы очень разочарованы подходом генерального секретаря. Давайте посмотрим на прошлый год. После 7 октября (2023 года) генеральный секретарь выступил с очень плохим заявлением", - сказал Данон. Израильский постпред также раскритиковал реакцию Гутерреша на атаку Ирана, отметив, что его заявление "оторвано от реальности".
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в мире, израиль, иран, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль разочарован подходом Гутерреша к конфликту в Газе
Постпред Израиля Данон разочарован подходом Гутерреша к конфликту в секторе Газа