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ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в Ливане, заявили в "Хезболле"

ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в Ливане, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 02.10.2024

ЦАХАЛ скрывает масштаб потерь в Ливане, заявили в "Хезболле"

Израильские военные скрывают масштаб потерь в боях с "Хезболлой", заявил представитель ливанского шиитского движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:42

2024-10-02T16:42

2024-10-02T17:29

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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Израильские военные скрывают масштаб потерь в боях с "Хезболлой", заявил представитель ливанского шиитского движения по связям со СМИ Мухаммад Афиф."Число погибших среди вражеских сил сегодня велико, и новости (об этом. — Прим. ред.) начали распространяться, и признание этого факта начало появляться в средствах массовой информации. Пока он (Израиль. — Прим. ред.) смог только подсчитать свои потери, несмотря на все замалчивания, которые обычно осуществляют военные цензоры относительно потерь на фронте, но сегодня они вышли из-под его контроля, и ему пришлось признать, потому что потери очевидны", — сказал Афиф журналистам.По его словам, каждые несколько минут в израильской прессе появляются сводки о "крупном происшествии" на севере, которые свидетельствуют об убитых и раненых.Сегодня "Хезболла" впервые с начала наземной операции ЦАХАЛ в Ливане заявило, что вступило в бой с израильской пехотой у населенного пункта Одайсе на юге страны около границы.Позднее армия Израиля сообщила о первом погибшем военнослужащем — это 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из города Модиин-Макабим-Реут, командир группы коммандос в подразделении "Эгоз".Наземная операция Израиля в ЛиванеВ ночь на вторник ЦАХАЛ начала наземную операцию в Ливане, заявив, что она будет носить ограниченный характер.С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам движения "Хезболла" в разных районах Ливана. По данным Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве страны на вечер 1 октября, число жертв достигло 1873.На минувшей неделе несколькими точечными авиаударами по Бейруту были ликвидированы высокопоставленные командиры ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу.Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.В свою очередь, "Хезболла" в ответ наносит ракетные удары преимущественно по северу Израиля, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.

https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html

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Бойцы коммандос армии Израиля на юге Ливана Армия Израиля впервые опубликовала кадры присутствия бойцов коммандос и парашютно-десантной бригады на юге Ливана 2024-10-02T16:42 true PT0M19S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024