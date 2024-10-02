https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html

Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока

Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока - РИА Новости, 02.10.2024

Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока

Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:32

2024-10-02T11:32

2024-10-02T11:44

в мире

израиль

иран

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956868948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1d06ada3aef16e617dfe8a30932fc55e.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск, сообщило ведомство."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. 2 октября, в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241002/reysy-1975875312.html

израиль

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток