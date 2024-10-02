https://ria.ru/20241002/izrail-1975903424.html
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока - РИА Новости, 02.10.2024
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:32
2024-10-02T11:32
2024-10-02T11:44
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ближний восток
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск, сообщило ведомство."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. 2 октября, в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск", - говорится в сообщении ведомства.
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в мире, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток
В мире, Израиль, Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ближний Восток
Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока
Росавиация дала рекомендации по полетам в пространстве Израиля, Ирана и Ирака