https://ria.ru/20241002/izrail-1975887653.html

В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов

В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов - РИА Новости, 02.10.2024

В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов

Порядка 100 домов были повреждены в городе Ход-ха-Шарон в центральном округе Израиля в результате атаки Ирана, жертв при этом не зафиксировано, сообщило... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:11

2024-10-02T10:11

2024-10-02T10:18

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 100 домов были повреждены в городе Ход-ха-Шарон в центральном округе Израиля в результате атаки Ирана, жертв при этом не зафиксировано, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Серьезный ущерб зафиксирован в Ход-ха-Шароне в результате нападения Ирана: около 100 домов были повреждены, некоторые серьезно. Никто не пострадал", - говорится в сообщении радиостанции.

https://ria.ru/20241002/iran-1975880907.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль