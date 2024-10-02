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В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов - РИА Новости, 02.10.2024
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10:11 02.10.2024 (обновлено: 10:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/izrail-1975887653.html
В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов
В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов - РИА Новости, 02.10.2024
В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов
Порядка 100 домов были повреждены в городе Ход-ха-Шарон в центральном округе Израиля в результате атаки Ирана, жертв при этом не зафиксировано, сообщило... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:11
2024-10-02T10:18
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 100 домов были повреждены в городе Ход-ха-Шарон в центральном округе Израиля в результате атаки Ирана, жертв при этом не зафиксировано, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Серьезный ущерб зафиксирован в Ход-ха-Шароне в результате нападения Ирана: около 100 домов были повреждены, некоторые серьезно. Никто не пострадал", - говорится в сообщении радиостанции.
https://ria.ru/20241002/iran-1975880907.html
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в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
В израильском городе Ход-Ха-Шарон при обстреле повреждены около ста домов

В израильском городе Ход-Ха-Шарон при атаке Ирана повреждены около ста домов

© Кадр видео из соцсетейИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Иранский удар по Израилю
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Порядка 100 домов были повреждены в городе Ход-ха-Шарон в центральном округе Израиля в результате атаки Ирана, жертв при этом не зафиксировано, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Серьезный ущерб зафиксирован в Ход-ха-Шароне в результате нападения Ирана: около 100 домов были повреждены, некоторые серьезно. Никто не пострадал", - говорится в сообщении радиостанции.
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