https://ria.ru/20241002/izrail-1975872502.html

Штаб-квартира "Моссад" не пострадала от ударов Ирана, пишут СМИ

Штаб-квартира "Моссад" не пострадала от ударов Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

Штаб-квартира "Моссад" не пострадала от ударов Ирана, пишут СМИ

Штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад" не была поражена при ракетных ударах Ирана по израильской территории, пишет портал Axios со ссылкой... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:10

2024-10-02T09:10

2024-10-02T09:10

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад" не была поражена при ракетных ударах Ирана по израильской территории, пишет портал Axios со ссылкой на источник. По данным портала, многие иранские ракеты были перехвачены израильскими и американскими системами ПВО. Те, что не были перехвачены, в основном попали на открытые участки рядом с базой ВВС на юге страны, рядом с базой военной разведки к северу от Тель-Авива, а также вблизи штаб-квартиры "Моссад". "Десятки иранских ракет были выпущены по штаб-квартире (разведслужбы - ред.) "Моссад", но ни одна из них не попала внутрь комплекса", - утверждает портал со ссылкой на чиновника оборонного ведомства Израиля. Ранее начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в ходе ракетного удара по Израилю поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975850846.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тель-авив, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024