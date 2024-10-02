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Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 02.10.2024
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08:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html
Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана
Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 02.10.2024
Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана
Спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана жизнь в Тель-Авиве кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:47
2024-10-02T08:47
в мире
израиль
иран
тель-авив
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана жизнь в Тель-Авиве кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все магазины, бары и кафе, передает корреспондент РИА Новости. Ночной Тель-Авив обычно отличается заполненными питейными заведениями и ресторанами, а также большим количеством людей, гуляющих по набережной и центральным улицам, однако сегодня многие предпочли остаться дома. Местные жители при этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали, что не испытали каких-либо страхов или шока в связи с массированной ракетной атакой. Непосредственно перед ударом из Ирана израильтяне уже понимали, что речь идет не о рядовом обстреле из сектора Газа или Ливана, какие в Израиле ежедневно происходили в течение года. За несколько часов до атаки информация о планируемом ударе просочилась в прессу, а израильское командование тыла ужесточило директивы в сфере гражданской обороны практически на всей территории центра Израиля. За несколько минут перед первой волной ракетных ударов все граждане получили на телефон особое сообщение с призывом немедленно найти защищенное помещение или бомбоубежище и оставаться там до дальнейших распоряжений. Во время атаки, которая длилась около получаса, над Тель-Авивом были слышны громкие хлопки от перехватов ракет, а в домах дрожали окна. Корреспондент РИА Новости убедился, что некоторых людей, которые оказались в момент удара вдалеке от дома или защищенных пространств, охватила паника и шок. В этот момент у всех на телефонах не смолкала система оповещения, в которой оперативно можно увидеть территориальный масштаб воздушной тревоги. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/tel-aviv-1975848797.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, тель-авив, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана

На улицах Тель-Авива после ракетной атаки Ирана практически нет людей

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана жизнь в Тель-Авиве кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все магазины, бары и кафе, передает корреспондент РИА Новости.
Ночной Тель-Авив обычно отличается заполненными питейными заведениями и ресторанами, а также большим количеством людей, гуляющих по набережной и центральным улицам, однако сегодня многие предпочли остаться дома.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ночной Тель-Авив опустел после ракетной атаки Ирана
02:25
Местные жители при этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали, что не испытали каких-либо страхов или шока в связи с массированной ракетной атакой. Непосредственно перед ударом из Ирана израильтяне уже понимали, что речь идет не о рядовом обстреле из сектора Газа или Ливана, какие в Израиле ежедневно происходили в течение года.
За несколько часов до атаки информация о планируемом ударе просочилась в прессу, а израильское командование тыла ужесточило директивы в сфере гражданской обороны практически на всей территории центра Израиля.
За несколько минут перед первой волной ракетных ударов все граждане получили на телефон особое сообщение с призывом немедленно найти защищенное помещение или бомбоубежище и оставаться там до дальнейших распоряжений.
Во время атаки, которая длилась около получаса, над Тель-Авивом были слышны громкие хлопки от перехватов ракет, а в домах дрожали окна. Корреспондент РИА Новости убедился, что некоторых людей, которые оказались в момент удара вдалеке от дома или защищенных пространств, охватила паника и шок. В этот момент у всех на телефонах не смолкала система оповещения, в которой оперативно можно увидеть территориальный масштаб воздушной тревоги.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Тель-Авиве прогремели не менее десяти взрывов
Вчера, 20:27
 
В миреИзраильИранТель-АвивАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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