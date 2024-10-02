https://ria.ru/20241002/izrail-1975869533.html

Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана

Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 02.10.2024

Ночной Тель-Авив вымер после ракетной атаки Ирана

Спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана жизнь в Тель-Авиве кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:47

2024-10-02T08:47

2024-10-02T08:47

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израиль

иран

тель-авив

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана жизнь в Тель-Авиве кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все магазины, бары и кафе, передает корреспондент РИА Новости. Ночной Тель-Авив обычно отличается заполненными питейными заведениями и ресторанами, а также большим количеством людей, гуляющих по набережной и центральным улицам, однако сегодня многие предпочли остаться дома. Местные жители при этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали, что не испытали каких-либо страхов или шока в связи с массированной ракетной атакой. Непосредственно перед ударом из Ирана израильтяне уже понимали, что речь идет не о рядовом обстреле из сектора Газа или Ливана, какие в Израиле ежедневно происходили в течение года. За несколько часов до атаки информация о планируемом ударе просочилась в прессу, а израильское командование тыла ужесточило директивы в сфере гражданской обороны практически на всей территории центра Израиля. За несколько минут перед первой волной ракетных ударов все граждане получили на телефон особое сообщение с призывом немедленно найти защищенное помещение или бомбоубежище и оставаться там до дальнейших распоряжений. Во время атаки, которая длилась около получаса, над Тель-Авивом были слышны громкие хлопки от перехватов ракет, а в домах дрожали окна. Корреспондент РИА Новости убедился, что некоторых людей, которые оказались в момент удара вдалеке от дома или защищенных пространств, охватила паника и шок. В этот момент у всех на телефонах не смолкала система оповещения, в которой оперативно можно увидеть территориальный масштаб воздушной тревоги. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/tel-aviv-1975848797.html

https://ria.ru/20241001/vzryv-1975816470.html

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тель-авив

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тель-авив, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024